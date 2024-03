Gigi D’Alessio svela il sesso del sesto figlio, sul dopo Amadeus a Sanremo: “Accetto qualunque sfida” Gigi D’Alessio intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato il sesso del sesto figlio in arrivo: “Sarà femmina”. Poi sulla sua eventuale partecipazione come conduttore al prossimo Festival di Sanremo: “Quando si tratta di musica accetto qualunque sfida, ma vorrei una giuria di qualità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parla della nuova gravidanza della fidanzata, Denise Esposito, che lo renderà papà per la sesta volta. Il celebre cantautore napoletano sta attualmente lavorando ad un nuovo disco che vedrà tra gli ospiti Elodie, Guè Pequeno e Geolier: "Lo sto immaginando come un oggetto d'arte". Accostato al prossimo Festival di Sanremo tra i papabili nomi per il post-Amadeus, ha risposto: "Accetto qualunque sfida".

Il sesso del sesto figlio di Gigi D'Alessio: "È femmina"

Gigi D'Alessio intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato che Denise Esposito è in dolce attesa di una femmina: "Non abbiamo ancora deciso il nome" ha raccontato il cantante che, secondo il suo parere, è rimasto il solo insieme a Mario Biondi "a fare i figli in questo Paese". Dopo Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco, la compagna darà vita ad una femminuccia.

Gigi D'Alessio al settimanale ha parlato della sua passione per il pianoforte, "casa mia" lo ha definito, e del suo nuovo progetto in uscita. Sta lavorando ad un nuovo disco che vedrà la partecipazione di grandi artisti italiani quali Elodie, Guè Pequeno e Geolier: "Lo sto immaginando come un oggetto d'arte. La copertina sarà una sorta di puzzle, pubblicherò 16 brani divisi in due tempi. Otto usciranno il 30 aprile, gli altri tra fine settembre e inizio ottobre".

Il commento su Sanremo 2025

Accostato al prossimo Festival di Sanremo come post-Amadeus, Gigi D'Alessio ha commentato: "Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei è andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo". Sul successo di Geolier all'ultima edizione della kermesse ha aggiunto: "Sono tifoso di Geolier. Non ha vinto perché la sala stampa ha contato di più della sala da pranzo della gente. Fosse per me, vorrei una giuria di qualità: maestri d’orchestra, produttori anche da tutto il mondo per evitare conflitti d’interessi".