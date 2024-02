Gigi D’Alessio su Geolier a Sanremo: “Secondo posto amaro, è stato trattato come me e Nino D’Angelo” Gigi D’Alessio ha commentato il secondo posto di Geolier al Festival di Sanremo 2024, con cui ha duettato durante la serata delle cover: “Al ragazzo lo stesso destino toccato a me e Nino D’Angelo”. E sul comportamento dei giornalisti in sala stampa: “Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l’inferno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"A Geolier è toccato lo stesso destino che in passato ha riguardato me e Nino D'Angelo". Così Gigi D'Alessio, intervistato da La Repubblica, ha commentato il secondo posto al Festival di Sanremo 2024 del rapper napoletano, con cui ha duettato all'Ariston durante la serata delle cover. E sul comportamento dei giornalisti in sala stampa ha aggiunto: "Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l'inferno".

"La stampa ha cambiato idea su Geolier votando Angelina"

Gigi D'Alessio si è esibito con Geolier durante la serata dei duetti, che ha fatto conquistare al cantante il primo posto, superando Angelina Mango con La Rondine. Un risultato che è stato fischiato dai presenti all'Ariston e duramente criticato sui social, tra chi l'ha accusato di aver "rubato la vittoria" e chi ha ribadito come il suo testo non fosse comprensibile a tutti, perché scritto interamente in napoletano. "É una vita che una parte degli addetti ai lavori mi fa la guerra, ma qual è il risultato? Che canto da più di vent’anni e la gente mi segue sempre più numerosa", ha spiegato D'Alessio, che nel corso della sua carriera è stato più volte preso di mira per la sua origine. "A Sanremo mi hanno dato sempre addosso, anche quando mi sono presentato in duo con Loredana Bertè. É un secondo posto amaro, ma il ragazzo va fortissimo, da un anno il suo album è il più venduto".

Il cantante napoletano crede che Geolier abbia vinto la serata delle cover perché, in quell'occasione, "la sala stampa ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto". E, infatti, nelle sere successive il Big in gara ha raggiunto risultati senza precedenti, con oltre il 60% di preferenze da parte del pubblico, senza però raggiungere il primo posto: "La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto".

Gigi D'Alessio commenta il secondo posto di Geolier

A proposito del risultato della classifica, D'Alessio ha una opinione ben precisa: "Sui social si vede chiaramente l’esultanza della sala stampa all’annuncio del secondo posto di Geolier. Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l’inferno. In tanti diranno che ha vinto la parte malata di Napoli, la Camorra". Non solo: è convinto che il televoto parli chiaro: "Ha assegnato il 60% a Geolier e il 16% ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile?".