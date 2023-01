Gigi D’Alessio: “Mi vedevano in Mercedes e mio padre in una macchina rotta, non sapevano la verità” Nel giorno di The Voice Senior rispunta una vecchia intervista che ha resistito alla prova del tempo: “Comprai un’Alfa 146 usata e misi un po’ di soldi sul conto in banca a mio padre, quando morì era ancora tutto intatto. È stato il mio esempio”.

Nel giorno di The Voice Senior rispunta fuori un vecchio video in cui Gigi D'Alessio racconta del rapporto con suo padre in una lunga intervista, che ha resistito bene alla prova del tempo, al Roxy Bar di Red Ronnie. In quella lunga conversazione, viene fuori un ritratto del cantautore napoletano, prossimo alla nuova stagione del talent di Rai2, di grande maturità e serenità. Racconta che alla firma del primo contratto, gli fu regalata una Mercedes come bonus alla firma mentre suo padre si alzava ancora la mattina presto per aprire un negozietto, girando in una macchina "tutta scassata". Lui avrebbe voluto comprargli una macchina nuova, ma il padre rifiutò. Le persone, che non conoscevano questo antefatto, iniziarono a criticare Gigi D'Alessio per questo. Lui ha raccontato la sua verità.

Le parole di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio ha spiegato che, dopo l'offerta fattagli, suo padre gli rispose: "Sono io che ho fatto a te, non tu a me". Poi, quando alla fine riuscì a convincere suo padre, gli comprò un'Alfa 146 usata (30.000 chilometri) e riuscì a mettergli un po' di soldi in banca. Poco tempo dopo, però, suo padre morì. Quando andò a prendere l'auto, era rimasta intatta: "C'erano ancora i 30 mila chilometri". E in banca c'erano ancora i soldi così com'erano: "Questo è per farti capire io a chi sono figlio".

Quando ho fatto il primo contratto, mio padre aveva questo negozietto di abbigliamento molto piccolo e stava con una Peugeot 202 col portabagagli, una macchina scassata. Io, dopo il primo contratto importante, la prima cosa che ho fatto è stata comprare la cappella sul cimitero per mia madre, che già non c'era più. Poi, ovviamente, mi comprai una bella macchina. In verità, mi fu regalata per invogliarmi a firmare il contratto. Quindi, andai da papà e dissi: basta, ti devi fermare col lavoro, butta sta macchina. Mio padre mi disse: Gino, sò io che ho fatto a te, non tu a me. Però, la gente vedeva me che camminavo con la Mercedes e dicevano: guarda quel pezzo di merda del figlio che cammina con la Mercedes mentre il padre cammina in una macchina tutta rotta, va alle 7 del mattino ad aprire il negozio. Non è che potevo dire: volevo togliere mio padre dal negozio, e ha detto di no, oppure volevo comprargli la macchina, e ha detto di no. Questo la gente non lo saprà mai. Alla fine riesco a convincerlo e gli compro un'Alfa 146 usata con 30 mila chilometri e gli misi qualche cosa di soldi in un conto in banca. Qualche tempo dopo, mio padre morì. Io ho trovato la macchina con 30 mila chilometri e i soldi in banca. Questo per farti capire a chi sono figlio io.

Il padre di Gigi D'Alessio comprava i dischi e i biglietti dei suoi concerti

Gigi D'Alessio ha poi raccontato che suo padre comprava i dischi e i biglietti dei suoi concerti: "Mio padre era uno che veniva ai miei concerti e comprava il biglietto. Si metteva sugli spalti, si faceva i suoi pianti e la sera mi telefonava per dirmi: "Gino, a papà, sono orgoglioso di te". Io sono figlio di quest'uomo ed è questa la ricchezza che mi ha lasciato mio padre. Ed è quello che sto cercando di passare ai miei figli".

Gigi D'Alessio tornerà sulla poltrona di The Voice Senior a partire da questa sera, 13 gennaio 2023, su Rai2.