Ghali prende la patente a 32 anni, il commento sui social: “Meglio tardi che mai”

Ghali ha festeggiato un traguardo importante: la patente di guida è sua. Il rapper milanese ha condiviso con i fan una foto sorridente in cui mostra orgoglioso il documento e sottolinenando con ironia come sia arrivato dopo rispetto all'età media. La notizia ha scatenato una valanga di congratulazioni da parte dei fan, molti dei quali si sono detti felici per lui e lo hanno scherzosamente "consolato" per il ritardo.

Ghali prende la patente: "Meglio tardi che mai"

L'annuncio è arrivato con un selfie. La prima foto del carosello condiviso su Instagram da Ghali, infatti, lo ritrae sorridente mentre stringe nella mano la patente. Il rapper 32enne ha commentato la notizia ironicamente: "Meglio tardi che mai". Tanti i messaggi al post, tra chi si è complimentato con lui per la foto sul documento (definendola "la più bella mai vista") e chi ha empatizzato: "Patente presa a 36 anni, ti capisco", "Non sei il solo, dai". In molti, poi, hanno citato tra i commenti la frase di un suo brano del 2017: "Ma voglio che tu sappia che io ci sarò sempre. Ti vengo a prendere in macchina anche senza patente". Tra i personaggi pubblici che hanno ottenuto la patente di guida in età adulta c'è Lady Gaga, a 30 anni, Dakota Fanning che ha imparato a guidare a 26 anni o Ed Sheeran, che l'ha ottenuta a 24 anni, nonostante possedesse già delle auto.

Ghali: "Nuova musica? Quando meno te lo aspetti"

Oltre a questa novità, nelle sue storie il rapper ha anticipato ai fan che la "nuova musica" arriverà quando meno se l'aspettano. Nel frattempo, il 23 luglio Ghali sarà impegnato nel lancio della prossima stagione di Mercoledì, che debutterà il 6 agosto con i primi quattro episodi. Il rapper sarà protagonista dell'evento che si terrà sulla terrazza del Pincio a Roma e che vedrà anche la partecipazione di Tim Burton.