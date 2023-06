Gerry Scotti fa chiarezza su Fedez: “Ci siamo sentiti, non c’è stato alcun litigio” In queste ore, c’è stata una chiamata chiarificatrice tra Fedez e Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta Libera si è detto pronto a tornare in una nuova puntata di Muschio Selvaggio.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Fedez ha rivolto un appello a Gerry Scotti dai microfoni del podcast Muschio Selvaggio. Il cantante gli ha chiesto come mai ce l'abbia con lui e continui a insultarlo. Fedez non ha dovuto attendere a lungo. In queste ore, il conduttore di Caduta libera, contattato da TvBlog, ha spiegato che tra lui e l'artista c'è stata una chiamata chiarificatrice.

Gerry Scotti e Fedez hanno chiarito

Gerry Scotti ha dichiarato a TvBlog di avere avuto un chiarimento con Fedez. A suo dire, non avrebbe mai avuto nulla contro il cantante, al contrario lo stimerebbe molto:

Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui.

Insomma, presto lo rivedremo a Muschio Selvaggio. Il conduttore ha promesso che "interrogherà" Fedez su vita, morte e miracoli di Giorgio Strehler, regista che Fedez non conosceva: "Ma lui farà a me una domanda altrettanto bastar*a su uno che non conosco io e toccherà a me fare la figura dell’ignorante".

L'appello di Fedez a Gerry Scotti

Fedez, in una recente puntata di Muschio Selvaggio, si è chiesto come mai Gerry Scotti continuasse a insultarlo: "Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un'intervista dove io dicevo che ero un ignorante". In un'intervista rilasciata dopo quella gaffe, in effetti, Gerry Scotti sembrò rimarcare l'ignoranza di Fedez. Su TvBlog, il conduttore ha spiegato: