Georgina Rodriguez: “Mi godo la vita, non mi interessa se ho qualche chilo in più” Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, rende nota la sua filosofia di vita: “Mi prendo cura di me perché voglio vivere a lungo, ma non mi interessa se ho qualche chilo in più. La felicità non pesa”.

A cura di Stefania Rocco

Ha solo 28 anni ed è una tra lue donne più popolari al mondo. Si tratta di Georgina Rodriguez, influencer, modella ed ex ballerina alla quale Netflix ha recentemente dedicato una serie che ne racconta la vita: dalle origini umili al successo e alla fama internazionale. Intervistata da Elle, la compagna di Cristiano Ronaldo rende nota la sua filosofia, soprattutto a proposito del rapporto con il cibo e la salute.

Gerorgina Rodriguez: “La felicità non pesa”

Georgina, chi ha guardato la serie che ne racconta la vita lo sa, è un’appassionata di buon cibo, al quale non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo. Non per un mero fatto estetico, ad esempio. “Mi prendo cura di me perché voglio vivere tanti anni, perché voglio vedere crescere i miei figli, perché voglio continuare a godermi la vita. E non mi interessa se ho qualche chilo in più perché la felicità non pesa né dà fastidio”, dichiara nell’intervista a Elle a proposito del rapporto con il suo corpo, scolpito da anni – quindici, per l’esattezza – di danza.

La compagna di Cristiano Ronaldo: “Costantemente giudicata per il mio aspetto”

Anche a proposito di canoni estetici, Georgina dimostra di avere le idee chiare: “In questi anni mi sono resa conto che questa società non è così esigente con gli uomini come con le donne. Sul tema della bellezza, ad esempio. Veniamo costantemente giudicati per il nostro aspetto. Lo dico sempre: mi prendo cura di me perché voglio avere un bell'aspetto e stare bene, ma è un discorso legato alla salute”. Quindi, conclude: “Anche se sembra un cliché, la bellezza è dentro. L’essere umano, prima o poi, invecchia e questo per molte persone è un problema. È essenziali sentirsi sicuri di sé, essere sani, accettarsi e amarsi per come si è. Questa è la bellezza che dura per sempre, quella dell’anima”.