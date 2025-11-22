Gene Gnocchi: “Il momento più difficile della mia vita? La morte di mio padre, ho dovuto fare scelte importanti”

Ospite della puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e in onda il sabato pomeriggio, è stato il comico Gene Gnocchi, che si è raccontato in maniera approfondita, rispondendo alle domande della conduttrice che ha provato ad indagare certi aspetti del suo vissuto.

Il dolore per la scomparsa del padre

Un percorso a ritroso nel tempo quello del cabarettista, volto di tanti programmi noti del piccolo schermo, che racconta la sua infanzia e il momento in cui, improvvisamente, ha capito di doversi prendere delle responsabilità più grandi del dovuto, come ha spiegato parlando della scomparsa di suo padre. Gnocchi, il cui nome all'anagrafe è Eugenio Ghiozzi, ha quindi raccontato di essere grato a suo padre per ciò che gli aveva permesso di costruire, ma allo stesso tempo, la sua dipartita prematura lo ha messo nelle condizioni di diventare un punto di riferimento:

Il momento più difficile della mia vita? La morte di mio padre. Io ero il primo di sei fratelli e lui ha lasciato una situazione economica complicata. Aveva permesso a tutti di studiare, facendo dei debiti, è stato un padre meraviglioso. Ma quella morte mi ha messo nelle vesti di capofamiglia. Dovevo fare delle scelte importanti, non solo per me, ma per tutta la famiglia.

Il legame con sua nonna

Parlando ancora della sua infanzia, il comico racconta chi è stata una figura davvero importante per la sua crescita: "Mia nonna è stata una parte fondamentale della mia vita" ha dichiarato, per poi spiegare la natura di questo legame così forte: "Eravamo sei fratelli e avevamo case piccole. Spesso si doveva decidere chi andava a dormire con i miei e chi con mia nonna. Essendo io il più grande, ho sempre dormito da lei. È stata praticamente una seconda madre". Il conduttore ricorda i piccoli gesti fatti per lui, come cambiargli i tacchetti delle scarpe da calcio per la pioggia, oppure occupandosi di lui quando fisicamente non stava bene: "Mi ha salvato la vita. Avevo un problema di digestione, e lei è riuscita a prepararmi una pappa che mi nutriva. Era una donna meravigliosa".

La famiglia allargata di Gene Gnocchi

Parlando, poi, dell'oggi, Gene Gnocchi sottolinea come non sia stato semplice coordinare la sua famiglia allargata. Il comico, infatti, è attualmente sposato con una donna di nome Federica, dalla quale ha avuto due figlie, Irene e Livia, ma alle spalle ha il matrimonio con Gianna Ghiozzi, madre dei suoi primi tre figli, ormai adulti. Il passaggio dalla prima alla seconda famiglia non è stato semplice, anzi, ha comportato non poche difficoltà: "Non è mai facile. Quando lasci una situazione, bisogna fare dei sacrifici. Devi spiegare, fare comprendere che non tutto finisce nel miglior modo. Ma alla fine ci siamo arrivati". Due anni fa, in questa grande famiglia, è arrivato anche il primo nipotino che porta proprio il suo nome: Eugenio.