Gelo tra Cristiano De André e Amadeus al concerto di Jovanotti, il cantautore criticò il conduttore a Sanremo Un faccia a faccia gelido quello tra Cristiano De André e Amadeus al Forum di Assago per il concerto di Jovanotti. Seduti a poca distanza, i due non si sono rivolti la parola per le recenti tensioni.

(immagine generata con IA)

Un faccia a faccia gelido quello tra Cristiano De André e Amadeus al Forum di Assago, come quello qui sopra realizzato grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Ecco che cosa è successo. Il cantautore e il conduttore hanno entrambi assistito al recente concerto di Lorenzo Jovanotti. I due, come fa notare Giuseppe Candela su Dagospia, erano seduti a poca distanza tra il pubblico, ma non si sono degnati nemmeno di un saluto. Il motivo? È da ricercarsi nelle parole che Cristiano De André ha riservato per Amadeus durante l'ultimo Sanremo, quello condotto da Carlo Conti.

Le tensioni dovute a una battuta di De André

La tensione affonda le radici nelle dichiarazioni al vetriolo che De André ha rilasciato proprio sul palco dell'Ariston, dove ha partecipato alla serata cover insieme a Bresh cantando Crêuza de mä. "Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire. Amadeus anche basta, abbiamo raggiunto il punto più basso", aveva tuonato il figlio di Fabrizio, con un'affermazione che aveva creato immediato imbarazzo. In quell'occasione, Bresh aveva tentato di stemperare la situazione con un diplomatico "Io voglio bene ad Amadeus", ricevendo però una secca replica da parte di De André: "Io no". Parole nette che evidentemente non erano frutto del momento ma riflettevano un reale sentimento di ostilità.

Ecco perché Cristiano De André e Amadeus non si sono salutati al concerto di Jovanotti

L'incontro casuale al concerto di Jovanotti ha dunque confermato che il tempo non ha sanato la ferita. Nessuna parola scambiata, nessun tentativo di chiarimento: solo un imbarazzante silenzio tra i due, sotto gli occhi degli altri spettatori che non hanno potuto fare a meno di notare la gelida atmosfera in mezzo all'entusiasmo generale per lo show. Un momento davvero difficile da gestire per chi era lì al Forum di Assago.