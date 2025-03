video suggerito

Gaia Gozzi su Zeudi Di Palma del GF: "È bella e pure simpatica. Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita" Intercettata da alcune fan di Zeudi Di Palma, Gaia Gozzi ha espresso la sua opinione sull'ex Miss Italia, attuale finalista del Grande Fratello: "È bellissima, stupenda. È pure arrivata in finale? Pazzesca". Poi, il commento sul suo interesse nei confronti di Helena Prestes.

A cura di Sara Leombruno

Zeudi Di Palma è una delle concorrenti più seguite dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello, anche per il suo rapporto con Helena Prestes. Lei e la modella brasiliana, infatti, sono seguite da tempo da un numeroso fandom, che ha più volte spinto l'hashtag "Zelena", dedicato alla coppia, nei top trends di X. Le stesse fan, di recente hanno intercettato Gaia Gozzi, la cantante reduce dall'esperienza a Sanremo 2025 e le hanno fatto qualche domanda proprio sull'ex Miss Italia. Ecco cosa ha risposto la cantante.

Le parole di Gaia Gozzi su Zeudi Di Palma

Ieri pomeriggio, le fan di Zeudi hanno chiesto a Gaia Gozzi cosa ne pensi di Zeudi Di Palma e la cantante di Chiamo io chiami tu si è mostrata molto disponibile. Dopo un’iniziale perplessità su chi fosse la concorrente del Grande Fratello, l’artista ha capito a chi si stessero riferendo, e ha detto: “Zeudi Di Palma? Ah sì ho capito chi è lei, la ragazza di Miss Italia. Lei è bellissima, stupenda". Le ragazze, a quel punto, le hanno detto che Di Palma è arrivata anche in finale: "Pazzesca. Quindi è bella e pure simpatica". Immancabile il riferimento a Helena Prestes: "Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita. Ed è pure bisessuale? Allora ha capito ancora di più tutto della vita, che le devo dire… un bacio!”.

Di Palma è la terza finalista del GF

Nella puntata del Grande Fratello del 10 marzo, Zeudi Di Palma è stata decretata terza finalista dell'edizione corrente del reality condotto da Alfonso Signorini. La concorrente ha vinto al televoto contro Stefania, Shaila, Mariavittoria e Chiara, aperto la scorsa settimana in puntata. Fino a poco prima delle proclamazione, le concorrenti pensavano che sarebbe stata un'eliminazione. La prima salva è stata Chiara, come ha annunciato Alfonso Signorini, poi è stato il turno di Stefania. Zeudi e Shaila sono state chiamate a raggiungere lo studio e una volta arrivato in verdetto, è stato il conduttore a svelare che l'ex Miss Italia è stata la più votata dal pubblico. Queste le percentuali:

Zeudi Di Palma 49,2% Shaila Gatta 22,83% Stefania Orlando 20,11 % Mariavittoria Minghetti 6,91 % Chiara Cainelli 0,95%