Shaila Gatta delusa per l’esito del televoto, lo sfogo dopo la puntata del GF: “So chi sono, merito la finale”

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 10 marzo 2025, Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista del programma. Ha sfidato al televoto Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Shaila Gatta, ma è uscita dalla casa di Cinecittà solo con quest'ultima, per raggiungere lo studio e per scoprire davanti ad Alfonso Signorini l'esito della decisione del pubblico. L'ex Miss Italia ha vinto il titolo con il 49,2 % di voti, mentre l'ex velina si è fermata al 22,83%: dopo la puntata non ha nascosto la sua delusione per la scelta dei telespettatori.

La reazione di Shaila Gatta all'esito del televoto

Dopo la puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha parlato con Lorenzo Spolverato del verdetto del televoto. L'ex velina, sebbene sia legata a Zeudi Di Palma, si è detta delusa per non essere ancora passata in finale. "Un premio per dire "dai, ca**arola". Evidentemente non devo calmarmi, il mio percorso è un altro. Sono una sportiva, non mollo un ca**o, so che quel posto me lo merito. So quello che ho vissuto qua dentro, so che il prezzo da pagare è che c'è chi mi ama e chi no rispetto a chi è più grigio" ha dichiarato. Poi ha continuato:

Io sono nero, o ti piace o no. Nella mia vita seguo sempre la strada più difficile. A volte sono istintiva, sono stata aggressiva, ho usato parole forti, ma sono cose che ho ricevuto. Ho ricevuto di peggio, ma è andato tutto ok perché dall'altra parte c'era la vittima e io ero il carnefice.

Poi ha concluso sottolineando di voler raggiungere il suo obiettivo, che sa di meritare: "Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva è una caduta, la vivo come caduta, ma come sportiva, mi rialzo e dico "perché sentirmi meno o squalificati?". So quanto valgo, so chi sono, certo che me lo merito".

"Zeudi Di Palma vince il Grande Fratello"

Shaila Gatta, parlando con il fidanzato Lorenzo Spolverato ha poi fatto un pronostico sulla fine del Grande Fratello. Secondo la sua opinione, soprattutto dopo averla sorpassata al televoto, Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per la vittoria. "Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo", le parole.