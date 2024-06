video suggerito

Gaffe della Tiktoker, non riconosce il celebre regista e lo intervista: “Non sapevo fosse lui” La tiktoker australiana Georgia Godworth ferma un passante per intervistarlo. Non si rende conto, però, che non si tratta di una persona qualsiasi ma del regista Baz Luhrmann. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che l'uomo fermato non fosse un semplice passante, la tiktoker Georgia Godworth avrebbe potuto intuirlo. Nel video – ormai virale sui social – è invece chiaro come la content creator sia completamente ignara di avere davanti Baz Luhrmann, regista di film come Elvis, Romeo + Giulietta o Il grande Gatsby. Una consapevolezza che non arriva neanche quando è proprio lui a consigliarle come dirigere il video: "Penso tu debba posizionare la telecamera lì". Così, ecco che Godworth inizia a porgli domande legate alla sua vita sentimentale e alla fine della chiacchierata Luhrmann ammette: "Di solito non faccio interviste ma sono contento di averne fatta una con te".

L'intervista "inconsapevole" a Baz Luhrmann

Dopo le indicazioni di Baz Luhrmann per sistemare il set (dalla posizione della videocamera alla ricerca dello spot giusto per l'illuminazione), la tiktoker Georgia Godworth inizia a chiedergli: "Sei single?", "Stai uscendo con qualcuno?, "Sei in una relazione?". Domande che permettono al regista di intavolare un discorso sul significato dell'essere sposati:

Durante il nostro matrimonio, che è un viaggio, io e mia moglie abbiamo trovato la definizione di cosa significhi per noi questo legame. Penso che la cosa più importante sia questa: il matrimonio non ha a che fare solo con il rapporto tra te e l'altra persona ma riguarda anche il dimostrare agli altri di essere capaci di amare e di avere cura del prossimo. La mia personale filosofia è che se tieni a qualcuno, se sei davvero amico di quella persona e quella persona si innamora di qualcun altro tu devi trovare un modo per accettarlo.

Quando la tiktoker gli chiede un parere sulla monogamia o sull'avere rapporti sessuali con più di una persona, il regista tergiversa: "Quale è il punto della nostra conversazione?"

"Non avevo idea che fosse Baz Luhrmann"

Dal video virale dell'intervista risulta chiaro come Baz Luhrmann appaia a metà tra il sorpreso e il divertito. Al termine delle domande, Baz Luhrmann ammette: "Di solito non rilascio interviste, sono felice di averne fatta una con te". Il filmato, condiviso su TikTok insieme al messaggio "Ragazzi, non avevo idea che fosse Baz Luhrmann", ha raccolto più di 100mila visualizzazioni. I commenti dei followers si dividono tra chi l'ammonisce per aver sprecato una tale opportunità, chi ammette di non averlo riconosciuto e chi si complimenta per il set. Degno di un film.