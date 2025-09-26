Gabriella Golia denuncia: “Io e mio marito siamo stati derubati. È vergognoso, sono sconvolta”

Disavventura per Gabriella Golia. La conduttrice e il marito sono stati derubati. Erano sul Frecciarossa Napoli – Milano. Il furto sarebbe avvenuto all’altezza di Roma. Attualmente, Golia è in questura.

Disavventura per Gabriella Golia e il marito Marco Alloisio. La conduttrice ha denunciato sui social che sono stati entrambi derubati. In queste ore, era in viaggio con il suo compagno sul Frecciarossa Napoli – Milano. I fatti sarebbero accaduti all'altezza di Roma. In un video pubblicato su Instagram ha raccontato che i ladri si sarebbero avvicinati a loro, si sarebbero impossessati dei loro trolley e sarebbero poi scappati via.

L'amarezza e rabbia di Gabriella Golia traspaiono chiaramente dal suo racconto: "Sono veramente sconvolta. Sul Frecciarossa Napoli–Milano, all’altezza di Roma, io e mio marito siamo stati derubati sotto i nostri occhi. Ci hanno rubato due trolley, sotto il nostro naso praticamente. Li hanno presi e sono scappati. È vergognoso. Non ne posso più". L'annunciatrice ha continuato nel suo sfogo, dicendo di reputare "surreale" trovarsi nelle condizioni di dover vivere una situazione tanto spiacevole, in un luogo in cui dovrebbe sentirsi al sicuro.

La sessantaseienne ha rimarcato di avere avuto l'impressione di un'assenza di controllo e della mancanza di figure a cui rivolgersi per chiedere aiuto e di cui potersi fidare. Ha auspicato la presenza delle forze dell'ordine sui treni: "Io credo che sia arrivato il momento che ci siano forze dell’ordine presenti su questi treni, perché viaggiare così significa sentirsi completamente indifesi". Ovviamente la sua denuncia non si è fermata a un video sui social. Gabriella Golia si è recata in questura: "Sperando che Frecciarossa faccia qualcosa". E ha concluso spiegando che l'aspetto più grave della vicenda è che in questo momento, coloro che hanno commesso il furto "ovvero i ladri", sono in possesso dei suoi medicinali e degli effetti personali suoi e del marito. Ha, quindi, invitato i responsabili a vergognarsi.