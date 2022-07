Franco Bortuzzo denuncia gli hater alla polizia: “Curatevi e non toccate più la mia famiglia” Franco Bortuzzo fuori un commissariato di polizia dopo il periodo turbolento vissuto al fianco del figlio Manuel Bortuzzo, “reo” di aver messo fine alla storia con Lulù Selassié: “Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga”, ha tuonato.

Franco Bortuzzo ha condiviso una foto che lo ritrae con alle spalle un commissariato di polizia. Il messaggio non ha lasciato spazio a particolari dubbi sulle intenzioni, visto il periodo turbolento vissuto al fianco del figlio Manuel Bortuzzo, reduce dal GF Vip e dalla storia travagliata con Lulù Selassié:

Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate. Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti.

Franco Bortuzzo spiega i motivi della denuncia

A spiegare ancora meglio il contenuto dell'immagine, un ulteriore scritto annesso al post Instagram: "Detto fatto, dopo due mesi di silenzio è ora di finirla. Ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale c’è ne a sufficienza per aprire un fascicolo, continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia. Fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace non vi ha detto il dottore di seguirmi né giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca".

I problemi dopo la separazione di Manuel e Lulù

Franco Bortuzzo parla degli ultimi due mesi e il riferimento temporale non è casuale. La fine della storia con Lulù Selassiè non ha fatto navigare in acque tranquille Manuel Bortuzzo, "colpevole" di aver messo fine alla relazione a pochissime settimane dall'uscita dal Grande Fratello Vip. Come fosse tutto finto, una presa in giro, roba che le accanite fandom che li hanno seguiti durante il reality non hanno mandato proprio giù, correndo a consolare la loro fairyLu (nomignolo per darle della fatina) e a bersagliare Manuel, nonostante abbia tentato di spiegare che i motivi della fine fossero piuttosto intimi e poco condivisibili.