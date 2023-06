Francesco Vecchi diventerà padre: l’annuncio in diretta a Mattino5 e l’imbarazzo del giornalista Francesco Vecchi sta per diventare padre. L’annuncio è arrivato in diretta a Mattino5 durante i saluti al pubblico in vista della conclusione della stagione. Imbarazzo del giornalista che non ha confermato la notizia.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Vecchi sta per diventare parte. Lo ha annunciato, a sorpresa, una delle caporedattrici di Mattino5 Lucia Bucolo sul finale della puntata andata in onda oggi, l’ultima della stagione prima delle ferie estive. Federica Panicucci ha voluto chiamare Bucolo al suo fianco per ringraziarla, e insieme a lei ringraziare l’intera squadra di lavoro, per i risultati raggiunti dal programma e l’impegno profuso da chi lavora ogni giorni dietro le quinte. Inaspettata la rivelazione della donna che si è rivolta al conduttrice per fargli gli auguri in vista dell’imminente paternità.

Francesco Vecchi imbarazzato: “No comment”

Quando la caporedattrice di Mattino5 ha preso il microfono, ha immediatamente fatto riferimento alla gravidanza della compagna di Vecchi. “Quest’anno a Mattino5 ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo”, ha detto la giornalista rivolgendosi a Vecchi solo nelle battute finale. Imbarazzo in studio per il conduttore, che evidentemente non si aspettava di finire al centro della scena. E infatti non ha confermato, limitandosi a un “No comment” (qui il video).

Chi è Tina La Loggia, moglie di Francesco Vecchi

Francesco Vecchi e la moglie Tina La Loggia

Francesco Vecchi aspetta un figlio dalla moglie Tina La Loggia, sposata nel 2020 a Palermo. La coppia ha già un figlio, il piccolo Enrico. Proprio in occasione della nascita del bambino, Vecchi si era sbottonato, lanciandosi in una rarissima analisi dei sentimenti vissuti per merito della paternità proprio in diretta a Mattino5: “È nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”. Della moglie Tina, invece, ha detto: “Ho capito subito che era la donna della mia vita. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”. Anche Tina, come Vecchi, lavora a Mattino5 nel ruolo di caporedattrice.