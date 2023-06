Mediaset, Francesco Vecchi: “Non so perché premiano Mattino5, la concorrenza ha studi bellissimi” Francesco Vecchi chiude in maniera insoltia durante l’ultima puntata di Mattino5. “Mi chiedo perché il pubblico continui a premiare Mattino5. Anche i concorrenti sono bravissimi, hanno studi bellissimi e risorse”, è stata la dichiarazione del giornalista.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Vecchi conclude in maniera insolita l’ultima puntata della stagione di Mattino5 prima delle vacanze estive. Il conduttore, in coppia con Federica Panicucci, sembrerebbe avere dato voce a una sorta di fastidio, generato da motivi che ha preferito non chiarire. Si è limitato, infatti, a inserire una specie di sottotesto nei suoi saluti, senza specificare a chi fosse indirizzato. Vecchi, forte degli ascolti realizzati quest’anno, si è chiesto come mai il il pubblico continui a seguire il contenitore mattutino di Canale5 invece che la concorrenza.

Le parole di Francesco Vecchi

“Quest’anno è stato un anno incredibile per noi”, ha detto Vecchi rivolto alla collega Panicucci, “Con gratitudine dobbiamo continuare a ringraziare il pubblico che anche quest’anno ci ha molto premiato”. Quindi, terminati i ringraziamenti, ha lasciato spazio a una considerazione: “Qualche volta mi chiedo come mai”. “No, dai”, lo ha interrotto la collega, “Ci ha seguito davvero con grande affetto”. Vecchi ha proseguito: “Anche i concorrenti sono bravissimi. Hanno studi bellissimi, risorse, sono professionisti però noi siamo veramente felici che ci scegliate ogni mattina”. Un modo per lanciare un messaggio alla rete o solo per rimarcare la differenza con i competitor in onda sulle altre reti, nonostante i vantaggi attribuiti alla concorrenza.

Francesco Vecchi diventerà padre

Puntata intensa quella di Mattino5 andata in onda oggi per Francesco Vecchi. Il giornalista è stato colto di sorpresa dall’annuncio arrivato da parte di una delle caporedattrici del programma che ha annunciato che il conduttore diventerà a breve padre per la seconda volta. Imbarazzo di Francesco in studio che ha evitato di commentare, affidandosi a un “No comment”. Vecchi aspetta il secondo figlio dalla moglie Tina La Loggia. Il primogenito Enrico è nato nel 2021.