Francesca Chillemi e Can Yaman: “Siamo la coppia più bella del mondo” I protagonisti della fiction del momento si raccontano: “Palermo è una città piena di emozioni”.

"Siamo la coppia più bella del mondo". Francesca Chillemi e Can Yaman stanno ridefinendo gli equilibri nel mondo della serialità generalista con "Viola come il mare", già confermato per una seconda stagione dopo gli incoraggianti ascolti incassati da Canale 5. Ci sono tutti gli elementi che piacciono al pubblico italiano: una bella storia con elementi presi dal giallo di maniera, ma non troppo impegnativi.

Le parole di Francesca Chillemi

"Da siciliana so fiera che nella serie si veda una Palermo splendida," fa sapere Francesca Chillemi a TelePiù, "c'è il centro storico e il blu del mare visto da certi scorci che non conoscevo e che mi sono entrati nel cuore, così come i profumi dei mercati che travolgono e ti restano addosso".

Le parole di Can Yaman

Can Yaman si gode l'affetto dei palermitani: "È una zuppa di emozioni". Ci sono veri e propri bagni di folla quando lui gira per strada. E poi la grande cucina e i grandi momenti: "A tavola la sera eravamo sempre dieci o quindici, come una grande famiglia". Lui ha pensato ai liquori tipici, come il ‘raqui' che viene dalla Turchia, un liquore a base di anice e spezie.

La città di Palermo

Grande protagonista la città di Palermo con la Cattedrale arabo-normanna, fiore all'occhiello della città che si vede dal balcone del palazzo in cui abitano Viola e Demir, i personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman. Non mancano gli scorci marini, come quelli dalla Palazzini dei Quattro Pizzi l'Arenella e l'Isola delle Femmine, oppure il porticciolo dell'Acquasanta. Ci sono anche i luoghi storici, protagonisti di altri casi editoriali, come la recente saga dei Florio firmata da Stefania Auci e i suoi "Leoni di Sicilia". La redazione di Viola, infatti, ha la vista sulla Tonnara Florio. La seconda stagione della fiction sarà presto in produzione, ma intanto il pubblico può "accontentarsi" di completare la prima stagione.