Floriana Secondi: "Dopo il Grande Fratello ho cambiato vita, ora lavoro in un bar. La serenità non mi appartiene" Dopo la vittoria al Grande Fratello nel 2003, Floriana Secondi ha cambiato vita. A distanza di più di 20 anni dalla partecipazione al reality, l'ex concorrente lavora oggi in un bar e si è allontanata dal mondo della televisione. Il racconto a La Vita in Diretta.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la vittoria al Grande Fratello nel 2003, Floriana Secondi ha cambiato vita. A distanza di più di 20 anni dalla partecipazione al reality, l'ex concorrente lavora oggi in un bar e si è allontanata dal mondo della televisione. In collegamento con La Vita in Diretta, nella puntata del 27 febbraio, ha raccontato cosa fa oggi.

La nuova vita di Floriana Secondi dopo il GF

Floriana Secondi, a più di 20 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, ha cambiato vita. L'ex concorrente è lontana dal mondo dello spettacolo e oggi lavora in un bar in provincia di Roma. In collegamento con La Vita in Diretta, ha raccontato: "Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio. Sono stata esiliata in questo posto in provincia di Roma, ad Ardea. Sto cercando di prendere il meglio che la vita mi dà". E alla domanda se fosse stata una sua scelta e se oggi è serena, l'ex vincitrice ha precisato: "La serenità forse non mi appartiene, non sono destinata. La vita come mi suona, io gli canto. Ho avuto troppe disgrazie ultimamente e ho risposto come meglio sono riuscita".

Floriana Secondi al Grande Fratello

Sempre in diretta con Caterina Balivo, Secondi ha raccontato che in questi anni ha scoperto l'esistenza di un fratello di cui non era a conoscenza: "Mio fratello vive a Londra, non lo vedo da 10 anni. Mia sorella è mamma di due bambine. Poi in questi anni ho scoperto un fratello che non sapevo di avere. Ha 38 anni, abbiamo la stessa mamma e mi somiglia tanto".

Cosa aveva raccontato Floriana Secondi sulla popolarità

Nel 2022, ospite a Belve, Floriana Secondi aveva raccontato di come il successo post vittoria al Grande Fratello l'avesse completamente travolta in modo del tutto inaspettato, tanto da cambiarle al vita: "Non so cosa mi ha fatto la popolarità, all'inizio mi ha travolta. Per un periodo ho iniziato a piangere, guadagnavo così tanti soldi e non capivo, non sapevo se la gente volesse stare con me perché ero Floriana o per quello che rappresentavo".