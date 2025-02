video suggerito

Stefania Orlando e Iago Garcia sempre più vicini al GF: "Non ho più le certezze sentimentali di prima" Stefania Orlando e Iago Garcia sono sempre più vicini e i due, infatti, sembra abbiano trovato una certa sintonia. La gieffina racconta all'attore spagnolo alcune cose del suo privato, dalla fine del suo matrimonio, ai sensi di colpa per questa seconda partecipazione al GF.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i vari rapporti che si sono evoluti all'interno della casa, c'è anche quello nato tra Stefania Orlando e Iago Garcia. I due spesso si sono trovati a parlare, trovando vari punti in comune e la showgirl si è aperta con l'attore spagnolo, che ha mostrato di capire perfettamente quanto raccontatogli dalla gieffina.

Stefania Orlando si confida con Iago Garcia

Stefania Orlando è una di quelle protagoniste del Grande Fratello che, anche nella sua seconda partecipazione, non si è mai nascosta, cercando il modo giusto per aprirsi e raccontare di sé. Chiacchierando con Iago Garcia, la showgirl ha raccontato della fine del suo matrimonio e di come si sia evoluto il rapporto con l'ex marito:

Ho recuperato con il mio ex marito un rapporto, diverso da quello di prima, continua a nutrirmi con la sua presenza, so che c'è, qualsiasi cosa possa succedere io so che ho lui con cui confrontarmi e lo stesso vale per lui, quindi penso sia un traguardo importantissimo e non lo vedo un fallimento. L'amore si può trasformare ed evolversi in qualcosa di diverso, che secondo me c'è. Sicuramente avevo scelto la persona giusta.

L'attore spagnolo, dimostrando di aver compreso il punto di vista della gieffina, aggiunge: "Ne abbiamo parlato qualche volta, che conosci una persona quando ti lasci, capisci la dimensione umana. Se non c'è la passione, l'amore, ma c'è un grande rispetto, una grande riconoscenza di quello che avete vissuto, è veramente il ritratto di quella persona". E la showgirl aggiunge: "Quando ci sono gli stessi valori, si parte tutto dai valori, l'educazione, i valori, il rispetto, quando c'è quello, c'è tutto".

La differenza tra la prima e la seconda partecipazione al GF

La seconda partecipazione al Grande Fratello, però, è sostanzialmente diversa da quella di quattro anni fa, tante le cose che sono cambiate nella vita di Stefania Orlando. È anche di questo che la showgirl si trova a parlare con Garcia:

Penso alla mia cagnolina che non c'è più, per me è stata come una figlia, è stata con me 19 anni, penso a tante cose che per esempio la scorsa volta che ho fatto il GF non avevo, non avevo questi pensieri, perché Margot c'era e stava con Simone che era mio marito, i miei genitori avevano 4 anni di meno, c'era mio fratello, ma c'era anche Simone, che era come se fosse un figlio. Questi pensieri non ce li avevo, non avevo sensi di colpa, ho avuto un approccio più tranquillo sotto questo punto di vista.

L'attore le mostra la sua vicinanza dicendo: "Le cose che ti sono capitate, la rottura su tutte" e la gieffina non teme di mostrare la sua fragilità dicendo: "Prima avevo una certezza solida dal punto di vista sentimentale che adesso non ho più in questi quattro anni sono cambiate tante cose nella mia vita"