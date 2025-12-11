Fiorello e la stoccata alla Rai: “La Pennicanza dovrebbe andare in TV, ma non ci vogliono”

Sebbene sia tornato in diretta radiofonica, Fiorello non perde mai l'occhio per la TV, tanto è vero che il suo show post prandiale, La Pennicanza, viene trasmesso anche in video e, in effetti, il potenziale per un programma sul piccolo schermo non mancherebbe. Ed è proprio su questo punto che il mattatore siciliano lancia una stoccata ai vertici Rai, lasciando intendere che l'ipotesi di un ritorno televisivo non sarebbe da escludere dai suoi piani.

La stoccata di Fiorello alla Rai

A Fiorello piace scherzare e soprattutto ha la capacità di farlo con estrema nonchalance anche rivolgendosi a personalità di rilievo, figuriamoci quando si parla dell'azienda che è praticamente casa sua. Il mattatore siciliano, quindi, spalleggiato dal suo compagno di viaggio Biggio, parla della sua Pennicanza e sostiene con una certa convinzione che il programma potrebbe essere, tranquillamente, uno show da palinsesto televisivo e infatti dice: "I vertici Rai stanno sbagliando tutto: questo programma deve andare in TV, secondo me. Ma non ci vogliono" la stoccata arriva ed è cristallina. Fiorello lascia quindi intendere che sia stata una scelta dell'azienda quella di pensare La Pennicanza come un prodotto radiofonico, ma suggerisce anche delle alternative per portarlo in video: "Senza fare niente, così com’è… Non devi toccare niente". L'unica modifica che farebbe è quella della fascia oraria, proponendosi per la notte.

L'ipotesi di Fiorello: un programma notturno

In effetti dopo il successo strepitoso Viva Rai2 in cui aveva esplorato la fascia mattutina, già occupata in radio con Viva Radio2, dopo le prime serate che non sono mancate nella carriera di Fiorello, con i vari show da lui condotti; dopo l'orario post pranzo dalle 13:45 in poi e considerata anche l'esperienza streaming, l'unico territorio inesplorato sarebbe proprio quello notturno. L'unica eccezione è rappresentata da Viva Sanremo, la parentesi legata al Festival che il conduttore si era ritagliato spostando il suo programma del mattino alla notte. Dal momento che Fiorello è ancora una garanzia per la Rai, non è da escludere che, magari, per la prossima stagione televisiva si possa pensare ad un ritorno in grande stile, ma in seconda serata.