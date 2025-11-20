Fiorello attacca la Rai per i mancati diritti sulla Coppa Davis: “Vorrei dirvi quella parola con la v”

Fiorello non le manda a dire e dalla sua postazione a La Pennicanza, il programma di Rai Radio2 che conduce insieme a Fabrizio Biggio, lancia una stoccata pesante alla Rai. Nel mirino, la decisione dell'azienda di non acquistare i diritti televisivi per le prime fasi della Coppa Davis, con la trasmissione che partirà solo dalle semifinali.

Lo sfogo in diretta radio

"Non hanno preso la Coppa Davis", ha esordito lo showman siciliano, lasciando trasparire tutta la sua amarezza. Poi l'affondo, pronunciato con quella verve che lo contraddistingue ma carico di una critica autentica: "Mi verrebbe da dire una parola che comincia con la V e finisce con ‘ergognatevi'. Non si può." Nella seconda parte del suo intervento che Fiorello ha colpito il punto nevralgico della questione, evidenziando una contraddizione che non è passata inosservata: "Prima insultano Sinner perché rinuncia ad andare alla Coppa Davis e poi prendono solo le semifinali?"

Il riferimento è alle polemiche che avevano investito il tennista altoatesino quando aveva dovuto rinunciare alla convocazione, con critiche che erano arrivate anche dall'ambiente televisivo e giornalistico, tra tutti l'ormai celeberrimo tweet di Bruno Vespa. Ora, scoprire che la Rai stessa ha scelto di non investire sulle fasi iniziali del torneo, ha scatenato la reazione di Fiorello.

La conclusione al vetriolo

"Non schernire la Rai", avvisa Biggio ma Fiorello incalza: "La schernisco la Rai! Certo!". Fiorello ha verificato l'assenza della competizione anche su RaiSport: "Manco su RaiSport c'è? Neanche lì?". Il ragionamento di Fiorello si chiude con una logica stringente e con un altro riferimento alla polemica scatenata da Bruno Vespa: "E allora non rompete le palle a Sinner, evidentemente non era così importante, visto che la Rai non ha comprato i diritti."