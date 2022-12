Fedez: “Vedere influencer ai mondiali in Qatar mette tristezza, noi abbiamo detto no” “Ci avrebbero pagato per andarci”, dice il cantante parlando della questione Qatar e criticando gli influencer che in queste settimane di mondiali hanno partecipato alla promozione della tanto criticata manifestazione.

A cura di Andrea Parrella

Il tema Qatar ha acceso il dibattito delle ultime settimane. Le polemiche che hanno preceduto e accompagnato i Mondiali, ormai avviati alla conclusione, si è andata a sommare alle vicende degli ultimi giorni con il caso Qatargate, l'inchiesta avviata nel dicembre 2022 dalla polizia belga circa le presunte tangenti offerte dall'emirato arabo a politici di spicco del Parlamento Europeo.

Fedez contro gli influencer in Qatar

Una parola, Qatar, che ha insomma diviso il mondo ed ha soprattutto rappresentato una tematica sulla quale c'è stato un tentativo piuttosto chiaro di influenzare l'opinione pubblica, anche tramite personaggi celebri. Come ha spiegato Fedez, ad esempio, che nel corso di una diretta Instagram ha raccontato che lui e Chiara Ferragni sono stati cercati per pubblicizzare in qualche modo la manifestazione sportiva, decidendo di sottrarsi. "Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no", ha spiegato Fedez scagliandosi contro gli influencer che hanno invece deciso di recarsi in Qatar nelle ultime settimane: "Vedere fashion icon mette un po’ tristezza […] Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me".

Le polemiche sui mondiali

Come detto, il tema Qatar è diventato argomento di dibattito sin dalla vigilia del campionato del mondo di calcio maschile, iniziato a metà novembre e in via di conclusione. Oggetto di grandi contestazioni da parte dell'opinione pubblica è stato principalmente il tema dello sfruttamento dei lavoratori per la realizzazione degli stadi e le strutture per ospitare i mondiali. Diverse inchieste negli ultimi anni hanno infatti dimostrato come le condizioni lavorative fossero ben oltre il livello di sfruttamento. E questo è solo uno degli elementi di criticità della manifestazione sportiva che si sta svolgendo in queste settimane in Qatar.