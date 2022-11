Fedez: “Mi hanno rotto talmente le palle che non viaggio più col jet privato” Nell’ultimo episodio di Muschio Selvaggio dedicata alla disabilità, Fedez rivela di non usare più jet privati: “Perché mi rompono le palle”. Ma emerge un problema più importante.

Jet privati, l'appassionante querelle si arricchisce di un nuovo capitolo. A firmarlo questa volta è Fedez. Durante l'episodio 104 di Muschio Selvaggio, dedicato alla disabilità, c'è ospite in studio Emanuel. Solita ironia e leggerezza nel trattare un tema serio perché Luis Sal lo introduce scherzosamente così: "Per l'episodio 104, abbiamo il King della 104". E quando si tocca il tema dei voli, Emanuele spiega di non poter volere perché gli aerei non sono abbastanza predisposti: "Se Fedez mi invita sul suo jet privato". E a quel punto Fedez: "Mi hanno talmente rotto le palle che non li uso più".

Le parole di Fedez

Parlando di viaggi e disabilità, Emanuele spiega che non può andare all'estero perché gli aerei di linea non lo fanno salire in carrozzina, allora tira in ballo il jet privato di Fedez:

Non posso più usare il jet privato perché inquina. Cioè, lo sapevo anche prima che inquina, ma la sensibilità delle persone è tale, mi hanno rotto talmente le palle che non viaggio più col privato.

Il tema della disabilità legato al viaggio

Pur nella battuta, dando un titolo buono anche per quest'articolo, Fedez e Luis Sal dimostrano comunque di saper toccare degli argomenti sempre interessanti. Il segreto di Muschio Selvaggio è tutto in questa sorta di libertà e di improvvisazione e di disimpegno, che però è molto ben studiato, molto ben fatto. Come gli equilibristi al circo che fingono di sbagliare una mossa solo per tenere dentro lo spettatore. Il tema della disabilità e dell'impossibilità di Emanuele di prendere un aereo, infatti, emerge con potenza lucida ed estrema: "Usa la scusa della disabilità per il jet privato, perché mi mettono la carrozzina in stiva. Non mi fanno salire per motivi di sicurezza e di spazi, perché non hanno voglia di togliere due sediolini. Quindi, dovrei smontare questa carrozzina e trovarla probabilmente a pezzi". E se Emanuel vuole andare in America? "Niente. Ci potevo andare a 17 anni per una borsa di studio che avevo vinto".