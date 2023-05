Fedez e la cicatrice dell’operazione al pancreas: “Me l’hanno riaperta, avevo dei buchi sulla pancia” Fedez con una IG story parla ai fan della cicatrice sulla pancia: “Ho dovuto riaprirla per chiudere dei punti, avevo dei buchi sulla pancia”. Il rapper avrebbe sistemato il segno dell’operazione a cui si è sottoposto nel marzo 2022 per una questione estetica.

A cura di Gaia Martino

Fedez questa mattina ha chiacchierato con i suoi fan attraverso una Instagram story. Ha raccontato di aver "ritoccato" la cicatrice che ha al centro della pancia, per lui un simbolo di vita, il segno dell'operazione al pancreas a cui si è sottoposto nel marzo 2022. "Ho dovuto farmi riaprire la cicatrice, si erano aperti dei punti", il racconto.

Fedez "ritocca" la cicatrice dell'operazione al pancreas

Fedez con una IG story ha raccontato ai fan di essere "molto felice": oggi rimuoverà i punti alla cicatrice sulla pancia che aveva deciso di mettere a posto in seguito ad alcune complicanze puramente "estetiche", ha sottolineato. "Ciao a tutti, io sono molto felice, oggi tolgo dei punti. Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia perché durante l'operazione si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Mi sono fatto sistemare la cicatrice, oggi tolgo i punti, una cosa estetica, niente di più", le parole del rapper.

La presunta crisi superata con Chiara Ferragni

In casa Ferragnez sarebbe tornato il sereno dopo la presunta crisi di coppia che ha fatto chiacchierare per settimane la cronaca rosa. Dopo un lungo silenzio social il rapper aveva assicurato che la sua assenza non era collegata in alcun modo alle indiscrezioni che lo vedevano in crisi con la moglie: tic nervosi e balbuzie erano collegate a un periodo buio che stava vivendo, "un antidepressivo molto forte mi ha cambiato, agitato, mi ha dato effetti collaterali fisici molto forti". Chiara Ferragni è stata al suo fianco, stando alle sue parole, si è presa cura della famiglia e della sua salute mentale: "Sono un uomo fortunato" aveva scritto a marzo. Una volta tornato il sereno, è spuntata l'indiscrezione del settimanale Oggi che ha svelato che il quieto vivere di casa Ferragnez sarebbe il risultato di un accordo raggiunto tra i due coniugi: lei avrebbe dovuto limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion.