Fedez, visita di controllo a un anno dall’operazione: “Oggi è una bella giornata” Nuova visita di controllo per Fedez oltre un anno dopo l’operazione di rimozione del tumore al pancreas: “Visita andata bene. Oggi è una bella giornata”, le parole dalla sala magnete, dopo la risonanza.

A cura di Gaia Martino

Sono andati bene i controlli ai quali Fedez si è sottoposto questa mattina. A poco più di un anno dall'operazione per la rimozione del tumore neuroendocrino al pancreas che lo aveva colpito, il rapper ha fatto una nuova risonanza di routine: "Oggi è una bella giornata", le parole su Instagram.

Le parole di Fedez dopo la visita

Lo scorso ottobre si era sottoposto all'ultimo controllo prima di stamattina. Fedez dalla sala nella quale ha svolto la risonanza oggi, giovedì 11 maggio, ha fatto sapere ai follower che tutto va per il meglio, la visita ha dato esiti confortanti: "L'ansia che mi mette fare la risonanza..Visita di controllo ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata", le parole.

Ad inizio maggio aveva annunciato di essersi sottoposto ad un nuovo piccolo intervento, principalmente estetico, per curare la ferita che ha sul corpo: "Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente – aveva detto – perché durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica". Il drammatico momento vissuto più di un anno fa comincerebbe ad essere soltanto un brutto ricordo ora.

Il tumore neuroendocrino al pancreas che ha colpito Fedez

Nel corso di un esame di routine a cui si era sottoposto aveva scoperto che qualcosa non andava: a marzo 2022 veniva operato al San Raffaele di Milano, e pochi giorni dopo – il 31 marzo – dimesso. Fedez ha rimosso un tumore al pancreas, "uno di quelli che se non li prendi in tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo" raccontò. Il rapper a distanza di oltre un anno continua a monitorare il suo stato di salute, ricordando quei momenti e quel brutto male con la parola "fattaccio", come scritto oggi tra le stories.