Federico Moccia si è laureato in Lettere moderne con una tesi su se stesso e Jack London

A cura di Daniela Seclì

Federico Moccia si è laureato. Il regista e scrittore si è ritagliato del tempo per raggiungere questo traguardo e a 59 anni, ha festeggiato il suo conseguimento. Moccia ha condiviso questo momento di felicità anche sui social. Su Facebook, infatti, ha fatto sapere di essersi laureato in Lettere moderne presso l'Università degli studi Guglielmo Marconi.

La tesi di Federico Moccia su se stesso e su Jack London

Federico Moccia ha svelato l'argomento trattato nella sua tesi di laurea. In particolare, lo scrittore ha preso spunto da se stesso e, in effetti, ha presentato "due visioni comparate dell'amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo". Federico Moccia, poi, in un post ha celebrato il traguardo della laurea e ha approfondito il tema trattato all'interno della sua tesi.

Federico Moccia ha condiviso con tutte le persone che lo seguono con affetto, la soddisfazione per la laurea conseguita. Lo scrittore ha spiegato che è proprio grazie a Jack London che si è innamorato perdutamente della scrittura fino a farne il suo lavoro. Con questa tesi ha voluto ringraziarlo: