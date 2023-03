Alice Barisciani dopo la scelta di Federico: “Per stare con una come me ci vogliono gli attributi” Alice Barisciani torna a parlare della scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne che ha preferito Carola Viola Carpanelli a lei. L’ormai ex corteggiatrice vive ancora oggi dei momenti no, ma è pronta a ripartire da se stessa: “Vorrei andare in Africa, chiarirmi le idee e tornare in Italia più forte di prima”.

A cura di Gaia Martino

Alice Barisciani dopo essere stata scartata da Federico Nicotera durante la scelta a Uomini e Donne andata in onda ieri, giovedì 16 marzo 2023, su Canale 5, ha deciso di voltare pagina e ripartire da se stessa. L'ormai ex corteggiatrice del dating show ha raccontato di sentirsi meglio a distanza di giorni, "ci sono ancora dei momenti no, ma meno di quanto immaginavo" ha spiegato. I giorni che anticipavano la scelta sono stati difficili, ha raccontato, perché aveva già percepito che non sarebbe uscita dal programma con il tronista. "Ho già smaltito il dispiacere che comporta quel momento del percorso e mi sono preparata ad affrontarlo. Adesso la prendo con filosofia", le parole al magazine dedicato al programma.

Le parole di Alice Barisciani sul percorso con Federico Nicotera

In una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine Alice Barisciani ha raccontato del suo umore dopo la scelta di Federico Nicotera, ricaduta sulla rivale Carola Viola Carpanelli. "Credo che l'amore sano e duraturo si basi sul rispetto reciproco, sulla stima e sulla complicità. Cerco qualcuno con cui crescere e imparare, riuscendo sempre a tirare fuori il meglio di sé. Sono convinta che capirsi sia un vantaggio, Federico sembrava pensare il contrario". L'ormai ex corteggiatrice ha spiegato di aver avuto la percezione che lui e Federico avessero idee differenti sull'amore: "Lui assecondava comportamenti che diceva di non gradire, rincorreva una persona senza avere in cambio quel che chiedeva. Non credo che una sia più giusta dell'altra, ha fatto bene a fare la scelta che voleva". Ha confessato di aver messo definitivamente un punto alla storia con Federico Nicotera cancellando anche le stories in evidenza pubblicate durante il percorso di conoscenza con lui. "Mi rispecchiavo molto in ciò che aveva detto di volere nel suo video di presentazione, speravo di guardare insieme a lui cosa avevo pubblicato e spiegargliele, un giorno. Era una speranza, non una convinzione" ha continuato prima di ammettere di aver pensato spesso di essere la scelta. Nonostante avesse capito che il tronista era più concentrato su Carola, ha preferito arrivare sino alla fine del percorso: "Le sensazioni che vivevamo in esterna mi hanno dato la forza di andare avanti".

"Vorrei andare in Africa, chiarirmi le idee e tornare in Italia più forte di prima"

Tra i ricordi più belli della sua esperienza a Uomini e Donne c'è quello del primo bacio, "tra noi c'era qualcosa che valeva la pena portare avanti ma per scegliere una come me ci vogliono gli attributi, e mi fermo qua". Alice Barisciani ha confessato che ora ha voglia di ripartire da se stessa: