Federica Panicucci si è laureata a 58 anni in psicologia: “Un traguardo che sento profondamente mio”

Traguardo accademico per Federica Panicucci: la conduttrice ha annunciato sui social di aver conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche all’età di 58 anni. Gli scatti dei festeggiamenti con la corona d’alloro e il commento del compagno Marco Bacini: “Congratulazioni amore mio”.

Federica Panicucci si è laureata a 58 anni in psicologia. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice Mediaset attraverso un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. La presentatrice di Mattino 5 si è mostrata con la tradizionale corona d'alloro sul capo, un completo tailleur bianco e la tesi tra le mani, celebrando il raggiungimento di un obiettivo inseguito e costruito negli ultimi anni parallelamente ai suoi impegni televisivi: "Un traguardo che sento profondamente mio".

La laurea condivisa sui social e la dedica del compagno Marco Bacini

Su Instagram, la conduttrice ha voluto condividere i dettagli di questo percorso, specificando di aver conseguito il titolo in Scienze e Tecniche Psicologiche. Nel post che accompagna le immagini dei festeggiamenti, Panicucci si è detta soddisfatta per aver completato gli studi in una fase matura della propria vita privata e professionale:

Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice.

La pubblicazione ha raccolto in breve tempo numerosi messaggi di congratulazioni da parte di colleghi e telespettatori. Tra i primi commenti è arrivato anche quello del compagno Marco Bacini, l'imprenditore a cui la conduttrice è legata sentimentalmente dal 2016, che ha voluto complimentarsi pubblicamente scrivendo: "Congratulazioni amore mio".

La chiusura della stagione televisiva

Il traguardo accademico per Federica Panicucci arriva a ridosso della conclusione dei suoi impegni professionali quotidiani su Canale 5. Soltanto un paio di settimane fa, infatti, la conduttrice aveva salutato il pubblico di Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi al termine della stagione televisiva, ringraziando la redazione e il gruppo di lavoro con un messaggio di fine produzione dopo una striscia di 182 puntate in diretta. Per il volto Mediaset si chiude così una settimana caratterizzata da un doppio traguardo, prima del ritorno in video già confermato per il prossimo mese di settembre.