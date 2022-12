Fazio: “Un uomo per strada mi ha urlato ‘I migranti portali a casa tua’, la mia risposta a Gianpirla” Fabio Fazio ha raccontato che, mentre attraversava la strada, un uomo avrebbe urlato: “Portateli a casa tua i migranti”. Il conduttore di Che tempo che fa ha replicato a questa persona, che ha ribattezzato Gianpirla.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Fazio, nel blog che cura su Oggi.it, ha parlato di uno spiacevole episodio che gli sarebbe accaduto di recente. Mentre il conduttore di Che tempo che fa stava attraversando la strada, un uomo lo avrebbe invitato a portare i migranti a casa sua. Fazio ha ribattezzato la persona in questione "Gianpirla" e gli ha risposto sul noto settimanale.

Un uomo urla a Fabio Fazio: "Portateli a casa tua i migranti"

Fabio Fazio ha raccontato su Oggi: "Un signore in auto, allo scattare del semaforo, mentre io invece aspettavo il verde per attraversare la strada, si è sentito in obbligo di gridarmi con malcelata veemenza: "Portateli a casa tua i migranti!". E, girato l’angolo, si è dileguato. Era un po’ che non succedeva. "Portateli a casa tua" è complementare al più abusato "Aiutiamoli a casa loro" che ormai è diventato quasi un luogo comune". Fazio ha ironizzato, sostenendo di considerare già un passo avanti, il fatto che li abbia definiti "migranti" e non "carico residuo". Poi, ha fornito la sua replica.

La replica di Fabio Fazio

"Vorrei dire a quel signore che chiameremo con un nome di fantasia…Gianpirla, che la mia casa così come la sua è assolutamente la stessa. È l’Italia. Gianpirla si deve rassegnare: siamo vicini di casa": ha commentato Fabio Fazio. E ha proseguito: