Fan mette in vendita la maglia del Serale di Chiamamifaro, la reazione della cantante di Amici 24 Chiamamifaro ha regalato la sua maglia dorata del Serale di Amici 24 a un fan. Il regalo però è stato messo in vendita su TikTok e la cantante ha deciso di rispondere in prima persona.

A cura di Elisabetta Murina

Alcuni dei ragazzi di Amici 24, dopo l'uscita dal Serale, hanno deciso di regalare la loro maglia dorata ai fan. È il caso di Luke ma anche di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, che però su TikTok ha fatto una insolita scoperta a riguardo. Ecco cosa è successo e come ha reagito.

La maglia di Chiamamifaro in vendita su TikTok, la sua reazione

Chiamamifaro ha voluto regalare la sua maglia del Serale a un fan (di cui non è nota l'identità) che, però, ha scelto di farne un uso piuttosto insolito: anziché tenerla come ricordo della cantante ha scelto di metterla in vendita. Su TikTok circola lo screen della felpa della cantante con il messaggio: "Chi è interessato alla maglia di Chiamamifaro? È in vendita, la vendo solo io quella ufficiale". La cantante ha voluto rispondere in prima persona all'immagine e ha subito dopo commentato: "La voglio io. Quanto chiedi?". Non è noto se fosse un commento ironico o un modo infastidito di reagire a questo gesto.

Il percorso di Chiamamifaro al Serale di Amici 24

La cantante, figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, è stata eliminata dal Serale di Amici 24 nella puntata di sabato 19 aprile. Ospite di Verissimo, a una settimana di distanza, aveva ricordato il suo percorso nella scuola, dicendosi felice della strada fatta e del supporto avuto sia dalla famiglia che dai fan: "Tornare alla quotidianità è stato strano, mi sto ancora riabituando alla vita vera fuori dalla bolla di Amici. Ma sono stata accolta da tanto amore. La mia famiglia? Sono tutti contentissimi, è stata una festa tornare a casa. Tutti avevano delle parole buone per me". La scelta del suo nome d'arte è un omaggio a un luogo che le sta molto a cuore: "Quando ero ragazzina andavo a suonare la mia chitarra sotto a un faro l'estate. È il mio posto del cuore".