Antonia in lacrime per l'uscita di Chiamamifaro da Amici 24: "Era la mia bussola, mi sento persa senza di lei" Chiamamifaro è stata eliminata nella puntata del 12 aprile di Amici 24. Antonia è scoppiata in lacrime dopo la sua uscita, vista la forte amicizia che c'è sempre stata tra loro: "Era la mia bussola, mi sento persa senza di lei".

A cura di Elisabetta Murina

Chiamamifaro è stata eliminata nella puntata del 12 aprile di Amici 24. La cantante ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri e ha dovuto lasciare il talent. Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, Maria De Filippi l'ha salutata spiegando: "Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre". L'allieva era poi tornata sui social facendo un bilancio della sua esperienza nella scuola e oggi, nel daytime del 14 aprile, è stata mostrata la reazione del resto dei compagni alla sua uscita e in particolare quella di Antonia.

Antonia in lacrime per l'uscita di Chiamamifaro: "Era la mia bussola"

Come si è visto nel daytime del 14 aprile, Antonia è scoppiata in lacrime per l'uscita di Chiamamifaro da Amici 24. "Chi era per te?", ha chiesto la produzione alla cantante. "Bussola, un po' l'esempio che non mi sono mai data da sola. Aveva tutti i pregi che cercavo in me stessa, ha cercato di passarmeli e le sono molto grata per essermi stata vicina anche quando", ha detto scoppiando a piangere. Tra loro una fortissima amicizia: "Le sono molto grata per essermi stata vicina anche quando non capivo. Non me la meritavo, mi sento persa senza di lei. La stimo tanto come persone e spero faccia grandissime cose".

Chiamamifaro è stata eliminata nella puntata del 12 aprile, perdendo al ballottaggio finale contro SenzaCri. La cantante è poi tornata sui social poco dopo raccontando la sua esperienza ad Amici, ricordando i 6 mesi vissuti nella casetta del talenti show:

Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro la scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile.