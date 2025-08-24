Enzo Salvi cancella gli spettacoli in Calabria: “Mia madre è in fin di vita, un figlio non può abbandonarla”

Enzo Salvi annulla gli spettacoli previsti in Calabria, dove era stato invitato al Festival Euromediterraneo di Altomonte, a causa del ricovero di sua madre Bruna. Come fa sapere lui stesso in un video, le condizioni di salute della donna si sono aggravate: “Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza”.

Il comico romano Enzo Salvi ha dovuto annullare gli spettacoli previsti in Calabria, come annunciato in un video diffuso dalle emittenti locali, a seguito del ricovero di sua madre Bruna, le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Sono momenti di particolare tensione per l'attore che, però, si è voluto scusare con il pubblico per non aver potuto prendere parte al Festival Euromediterraneo di Altomonte, come reso noto anche dagli organizzatori dell'evento.

Il videomessaggio di Enzo Salvi

In un videomessaggio che l'attore ha girato alle emittenti calabresi, affinché diffondessero la notizia, Enzo Salvi ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a dover cancellare le sua partecipazione all'evento a cui era stato invitato. Il comico, quindi, chiede a chi lo sta ascoltando di perdonare l'improvviso forfait e al contempo di stargli accanto in questo momento così difficile:

Amici di Altomonte con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione.

Come sta la signora Bruna, la madre di Enzo Salvi

In una storia pubblicata su Instagram, l'attore romano ha condiviso uno scatto in cui abbraccia sua madre Bruna e scrive "Forza amore mio". Nel video girato da Salvi, in relazione alla donna si parla di una situazione "critica e senza ritorno", ragion per cui si teme per la sue condizioni di salute, aggravatesi in questi giorni, sebbene non sia stato chiarita l'origine del malessere. Intanto, arrivano i messaggi di vicinanza e affetto dei fan che, sotto i post pubblicati dall'artista, che spesso condivideva video in compagnia della madre, mostrano tutto il loro supporto, stringendosi in un caloroso abbraccio, seppur virtuale.