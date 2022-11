Enrico Montesano: “Ma quale saluto romano, vogliono screditarmi. Rai mi tratta come pluriomicida” Enrico Montesano si difende dall’accusa di avere fatto il saluto romano durante le prove di Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

Enrico Montesano si difende dalle nuove accuse. Nella giornata di ieri, fonti Rai hanno fatto sapere ad Ansa di essere in possesso di un video, che mostrerebbe l'attore fare il saluto romano durante le prove di Ballando con le stelle. Questa eventualità, è stata smentita dalla ballerina Alessandra Tripoli, che ha attribuito quel gesto alla coreografia. Oggi arriva la reazione dell'ex concorrente del programma di Milly Carlucci:

Ma quale saluto romano, ora basta. Tu mi puoi offendere in tutti i modi ma l'etichetta di ‘nostalgico' no, non la accetto. Così tu distruggi la reputazione di una persona. Questa etichetta la restituisco al mittente, non la tollero e mi incavolo di brutto. È offensivo, denigratorio, mi devono chiedere scusa per questo danno. Mi devono riabilitare. Sono loro che offendono me

Enrico Montesano e il saluto romano, l'attore si difende

In alcune dichiarazioni pubblicate da AdnKronos, Enrico Montesano si difende. Ritiene si stia tentando di distruggere la sua reputazione e tutto ciò che ha seminato nella sua lunga carriera: "Non si può distruggere così la reputazione di una persona". E ha aggiunto di non aver fatto il saluto romano, quindi smentisce le accuse pubblicate da Ansa:

È accaduto esattamente il contrario di quello che vogliono far passare. Io scherzavo durante le prove, era un passo di danza che terminava con il braccio alzato, ma io ho detto ad Alessandra, la ballerina, ‘No, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato', ed ho chiuso il pugno. Il video mostra chiaramente che le cose sono andate come sto dicendo io. Cercano di screditarmi travisando i fatti. Il video mostra chiaramente che concludo il ballo con il pugno chiuso. Ormai l'Italia è preoccupante, non si può parlare, muoversi e ora nemmeno vestirsi. Indossare la maglia X Mas non è vietato, è in vendita in tutta Italia.

Enrico Montesano accusa la Rai: "Non mi hanno fatto spiegare"

Enrico Montesano, poi, ha puntato il dito contro il trattamento ricevuto dalla Rai. Secondo quanto sostiene, non gli avrebbero dato modo di dare la sua versione dei fatti: "Con me non ha parlato nessuno della Rai, ho appreso della mia sospensione dalle agenzie di stampa senza aver avuto la possibilità di spiegarmi con nessuno. Non si trattano così neanche i pluriomicidi mafiosi. Queste cose danneggiano le persone, non posso più accettarlo". E ha concluso:

Ci sono delle persone che vivono di pettegolezzo sulla rete, e diffondono, sputtanano e massacrano. Non si può distruggere la reputazione di una persona impunemente. Adesso veramente basta. […] Certi leoni e leonesse da tastiera la devono smettere di infangare impunemente travisando i fatti. Diciamo che è stata una maglietta di distrazione di massa.

La versione di Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli, la ballerina che ha condiviso con Enrico Montesano l'esperienza a Ballando con le stelle, ha raccontato cosa sarebbe successo durante le prove: "Il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto "This is me" dal musical The Greatest Showman e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su Youtube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: ‘Oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno'. Tra l'altro lo prendo sempre in giro per come usa le braccia".