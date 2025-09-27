Emma Marrone dice addio al nonno Leandro, la foto sui social: “Salutami papà”

È un giorno triste per Emma Marrone, la cantante saluta per l'ultima volta suo nonno Leandro e pubblica uno scatto in bianco e nero che lo ritrae seduto a tavola. Poi, un messaggio rivolto anche al suo papà, Rosario, scomparso nel 2022.

"Ciao nonno Leandro. Salutami Papà" così Emma Marrone rivolge un ultimo saluto a suo nonno, un messaggio che la cantante accompagna condividendo una foto scattata in uno di quei momenti che, quando può, l'artista si concede lontano dai riflettori per trascorrere del tempo con i suoi familiari. Da sempre la famiglia ha rappresentato un punto di ritrovo e rifugio per Emma che, infatti, ha sempre sottolineato quanto quei periodi fossero per lei importanti. Soprattutto dopo la scomparsa di suo padre Rosario, venuto a mancare nel 2022. Ed è proprio a lui che si rivolge, accompagnando suo nonno Leandro nel suo ultimo viaggio.

La sofferenza di Emma per la scomparsa del padre

La perdita di suo padre è stata per Emma un momento devastante, di cui ha parlato in diverse interviste senza nascondere le difficoltà affrontate dopo quel momento terribile e vissuto da lei che, d'altra parte, ha dovuto affrontare in prima persona la malattia. Ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli, cioè Passa dal Basement, la cantante si è aperta dicendo: "Mi sono resa conto che non è che avevo paura di morire: avevo paura di vivere" e poi è entrata più in profondità dicendo: