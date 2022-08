Elisa Isoardi: “Sono single e felice” ma l’insegnante di Tennis è giovane e “romantico”

Dopo un periodo lontano dalla televisione, lontana almeno da progetti personali importanti, Elisa Isoardi è pronta a tornare la domenica pomeriggio su Rai Due con "Vorrei dirti che", un programma che la riattiva dopo un periodo nel quale ha fatto solo ospitate e partecipazioni a programmi di successo come "Ballando con le stelle". A "Confidenze", la conduttrice si racconta: "Nel mio periodo di pausa dalla tv ho meditato, mi sono guardata dentro e ho rivisto le mie priorità".

Dopo il tumultuoso periodo vissuto anche con Matteo Salvini, Elisa Isoardi è una donna diversa che ha centrato nuovi obiettivi nella vita. Tra tutti, la sua famiglia d'origine: "Ho fatto pace con mia madre.

Se riesce a essere costruttiva, quando ti fermi vedi cose nuove. Questo periodo mi è servito anche per individuare gli amici veri e riflettere sugli affetti. Una selezione chirurgica che mi dà una certezza: le persone rimaste ci saranno sempre. Per questo ringrazio la mia famiglia, che mi è stata molto vicina. Ho parlato con mio fratello, ho cucinato con mamma. Le ho anche chiesto scusa per un sacco di cose, soprattutto per le mie assenze.