video suggerito

Eleonora Giorgi: “Il tumore cresce ma resto fiduciosa. Mi sono ricresciuti i capelli e le sopracciglia” Ospite di Verissimo, Eleonora Giorgi ha raccontato come stanno procedendo le cure contro il tumore al pancreas: “Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa”. Nonostante la malattia progredisca, l’attrice non smette di apprezzare i piccoli progressi: “Mi sono ricresciute sopracciglia e capelli dopo la chiemio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

122 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Giorgi è stata ospite di Verissimo nella puntata del 24 novembre. L'attrice ha aggiornato Silvia Toffanin sulle sue condizioni di salute, mostrandosi sempre con il sorriso sul volto, felice dei progressi del suo corpo nonostante le cure sempre più forti. Da più di un anno sta combattendo contro un tumore al pancreas, supportata dalla sua famiglia, la nuora Clizia Incorvaia e i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

Come sta oggi Eleonora Giorgi

In collegamento da casa insieme al figlio Andrea, Eleonora Giorgi ha spiegato a Silvia Toffanin come stanno procedendo le cure. Nonostante abbia provato diverse strade possibili, dalla chemioterapia all'intervento, la malattia sta continuando a progredire:

Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata.

Al suo fianco il figlio Andrea che ha spiegato come da un anno stanno combattendo questa battaglia, facendo tutto quello che è possibile fare e senza perdere la speranza.

"Mi sono ricresciuti capelli e sopracciglia"

Anche se la malattia continua a progredire, Eleonora Giorgi non perde le speranze e si mostra felice e sorridente dei piccoli progressi. Tra questi la ricrescita dei capelli e delle sopracciglia dopo la fine del ciclo di chemioterapia: "Mi sono cresciute le sopracciglia e i capelli. Ogni giorno è un dono. Sono qui per dimostrare che ce la si può fare. Faremo Natale con i nipotini". Per quanto riguarda la sua quotidianità, l'attrice trascorre le sue giornate giocando con il nipotino Gabriele e supportata dall'affetto della famiglia. Ogni tanto ha difficoltà nel mangiare per via degli effetti delle cure, ma è solo un piccolo momento che presto si risolve: "Delle volte lotto per mangiare, non riesco proprio".