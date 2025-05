Elena Sofia Ricci: “Per Sorrentino recitai nuda. Perdono Nancy Brilli, ma non dimentico il tradimento col mio ex”

video suggerito

Elena Sofia Ricci condurrà i David Di Donatello con Mika. La cerimonia si terrà il prossimo 7 maggio e sarà trasmessa in diretta su Rai1. L'attrice ha alle spalle una lunga carriera tra cinema, teatro e tv, che l'ha portata a vincere in prima persona un David grazie alla sua interpretazione nel film Loro di Paolo Sorrentino. A chi la definisce un'attrice nazionalpopolare, ha spiegato di non offendersi, anzi, tutto il contrario: "Sono grata alla tv che mi ha dato popolarità, grazie alla tv riempio i teatri con i classici, e vivo un momento magico".

"Ho paura di condurre i David di Donatello"

"Penso sia più difficile condurre i David che Sanremo. Avremo 26 mine vaganti, i premiati, per dirla col film del mio amato Ozpetek. È un’incognita cosa diranno e la paura c’è", ha spiegato Elena Sofia Ricci in un'intervista al Corriere della Sera parlando degli imminenti David di Donatello, che condurrà insieme a Mika. Poi, pensando al perché è stata scelta per condurre questa serata, ha aggiunto: "Forse è perché sono un’attrice trasversale, tra teatro, cinema e tv, e ho una certa capacità di poter essere leggera quando sono seria, e comunque sono abbastanza spontanea. Mettiamola così, cercherò di essere una brava padrona di casa che farà una festa".

La scena di nudo nel film Loro di Sorrentino

Elena Sofia Ricci ha vinto un David quando aveva 55 anni per la sua interpretazione in Loro diretto da Paolo Sorrentino. "È stata la mia rivincita, il cinema non mi filava", ha ricordato. L'attrice ha girato nel film una scena di nudo integrale: "Io sono vergognosa, pudica e Paolo mi diede la scena di un nudo integrale, assicurandomi che sul set ci sarebbero state due, tre persone. Invece erano cento, davanti a una vetrata. Un macchinista mi fece coraggio, daje Elena, sei sempre bella come il sole. È stato un atto d’amore per il cinema di Sorrentino".

Il rapporto con il perdono

Elena Sofia Ricci ha parlato anche di perdono, riferendosi a quando agli inizi degli Anni Novanta suo marito Luca Damiani si invaghì della sua amica Nancy Brilli e la tradì con lei. "Intanto lei piangeva sulla mia spalla. Poi mi ha chiesto scusa, eravamo giovani, di errori ne facciamo tutti. Certo perdonare è più facile che dimenticare", ha spiegato l'attrice.