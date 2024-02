Elena Barolo operata all’addome: “Mi hanno messo 40 punti” L’ex velina ha raccontat sui social l’intervento a cui si è sottoposta. L’operazione chirurgica è servita a rimuoverle otto miomi uterini che le avevano formato “una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell’addome” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena Barolo, da ex Velina a principessa del Galles. O almeno è lei che si è ironicamente paragonata a Kate Middelton perché – proprio come l'erede al trono – è stata ricoverata in ospedale il 26 gennaio per quattro giorni a causa di un intervento all'addome. Barolo nelle sue Instagram stories ha spiegato che l'operazione è stato effettuata per "rimuovere otto miomi uterini che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell’addome". L'ex velina racconta la sua storia consapevole che non sia "niente di grave perché c'è sempre chi sta peggiootto miomi uterini che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell'addome" e che cerca "di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno".

Il racconto dell'operazione: "La sala operatoria sembrava un'astronave"

Un taglio di 10 centimetri e 40 punti ma "sempre cool". È questo che scrive Elena Barolo a proposito dell' operazione effettuata al San Raffaele di Milano. "Sono entrata in sala operatoria alle 7:30, mi hanno fatto lo sprizzino (in gergo, pre-anestesia) e stavo già volando" ha aggiunto l'ex velina. Barolo immagina la sala operatoria come un'astronave con un letto riscaldato, uno scalda-piedi e sorrisi amici. I medici, poi, li paragona a "enormi barba papà in camice e bordeaux". Nelle stories di Instagram Elena Barolo ha ammesso come questi pensieri fossero dovuti all'effetto dell'anestesia: "Ricordo poi che qualcuno mi ha detto: "pensa a qualcosa di bello" e io: "Whisky ovviamente!”. Avranno detto: "Beh, dal cognome non può che essere un'alcolizzata".

Il post intervento e le dimissioni dall'ospedale

Dopo l'intervento, l'ex velina ha fatto ritorno alla sua camera, alleggerendosi di "otto miomi uterini che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell'addome" ma guadagnandosi "un taglio di circa 10 cm in più". Il racconto social termina con le dimissioni e il suo ritorno a casa, costretta a indossare "una di quelle pancere che farebbe invidia a vostra nonna di 98 anni". Elena Batolo ha infine tranquillizzato i followers sulle sue condizioni: "Prendete tutto con filosofia, c'è sempre chi sta peggio. L'importante è stare bene. Prendete tutto col sorriso, taglio più taglio meno… 40 punti in più, 40 punti in meno…. Evviva".