Edward Norton ha un legame di parentela con Pocahontas: “É la tua dodicesima bisnonna” Edward Norton ha scoperto di avere un legame di parentela con la figura realmente esistita di Pocahontas, figlia del capo tribù Powhatan. “È la tua dodicesima bisnonna”, la rivelazione fatta all’attore durante lo show PBS Finding Your Roots.

A cura di Elisabetta Murina

Edward Norton ha fatto una sorprendente scoperta sul suo passato. Il noto attore americano, di recente protagonista del film Netflix Glass Onion, è venuto a sapere di avere un reale legame di parentela con Pocahontas, la figlia del capo tribù Powhatan, diventata poi una figura romanzata e riprodotta sul piccolo schermo grazie a diversi film.

Come Edward Norton ha scoperto di avere un legame con Pocahontas

L'attore è stato ospite della prima puntata del programma PBS Finding Your Roots, condotto da Henry Louis Gates, che si occupa di approfondire alberi genealogici e i segreti del passato di alcune celebrità. Nel corso dello show, Norton ha scoperto che c'è un fondo di verità in tutte le storie che ha sempre sentito riguardo il legame della sua famiglia con la figura di Pocahontas. "É la tua dodicesima bisnonna", ha spiegato alla star uno degli opsiti della puntata. Nessuna leggenda di famiglia dunque, ma un legame provato e diretto: "Hai una traccia cartacea diretta, non c'è nessun dubbio".

La storia di Pocahontas

Come è stato spiegato e scoperto nel corso della puntata, i dodicesimi bisnonni dell'attore erano John Rolfe e Pocahontas. Quest'ultima era la figlia del capo Powhatan, appartenente a un tribù di nativi americani. I due si sono sposati nel 1614 a Jamestown, in Virginia, in una epoca in cui William Shakespeare era ancora in vita. La donna morì pochi anni dopo, nel 1617, mentre l'uomo nel marzo del 1622.

Norton ha anche scoperto che il suo bisnonno possedeva 8 schiavi, tra cui cinque ragazze, una donna e un uomo. Una notizia che non fa piacere alla star, tanto che poi ha ammesso: "La risposta breve è che queste cose sono scomode. Tutti dovrebbero sentirsi a disagio. È un giudizio sulla storia di questo paese e deve essere affrontato".