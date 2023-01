Edoardo Vianello su Wilma Goich: “Mi ha tradito anche lei, ma non ho mai voluto sapere con chi” Edoardo Vianello torna a parlare del suo rapporto con Wilma Goich, sottolineando che nonostante abbia avuto delle scappatelle durante il loro matrimonio, anche lei lo ha tradito e lui ne ha sofferto.

A cura di Ilaria Costabile

Il matrimonio tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello è stato uno degli argomenti più discussi nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip. La cantante ha dichiarato di essere stata tradita in più occasioni dall'ex marito che, però, in un'intervista al settimanale Chi ha ribadito non solo che anche la moglie ha avuto una storia extraconiugale, ma ha aggiunto che lui ha sofferto profondamente per questa storia.

Il tradimento di Wilma Goich

Lo racconta anche in un libro, Edoardo Vianello, in cui parla apertamente non solo delle sue storie nate fuori dal matrimonio, ma anche della relazione che la moglie ha avuto quando ancora erano sposati, sebbene lei abbia sempre negato. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Vianello dichiara:

Non c'è niente di romanzato, è tutto vero, anzi ho tralasciato qualcosa di troppo scabroso. Le scappatelle che ho avuto nella mia vita, chi non ne ha avute? Ho potuto ricordare tutto perché conservo le agende. Wilma dice che l'ho sempre tradita, invece è capitato poche volte, perché con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia, ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia.

Alla domanda se qualche volta fosse stato lui a confessare, il cantante non si nasconde: "Alcune volte sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito, me l'ha detto e mi è preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo".

L'attuale rapporto tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello

Come raccontato anche durante il reality di Canale 5, Wilma Goich ha sempre ammesso di essere profondamente innamorata di suo marito, quindi il dubbio che il tradimento di cui parla Vianello possa essere stato, in realtà, un modo per vendicarsi è piuttosto lampante e alla domanda sulla possibilità che si trattasse di menzogne dichiara: "Impossibile che fossero bugie, perché lei è andata via con lui: non ho mai voluto sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica in quegli anni. La verità è quella che vi racconto io". Il loro legame, oggi, è come ammette lui stesso "discreto" anche se segnato dalla scomparsa della figlia: