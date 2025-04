video suggerito

Edoardo Franco: "Dopo Masterchef mi stavo distruggendo, ho smesso di vedere un futuro davanti a me" In un post pubblicato su Instagram, Edoardo Franco ha raccontato il periodo difficile che ha vissuto dopo aver vinto Masterchef 12 e dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi 2024. L'ex concorrente, ora è pronto a rimettersi in gioco e a riprendere gli studi: "Ho toccato il fondo, ed era quello che mi serviva per rimettermi in gioco".

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver vinto Masterchef 12, Edoardo Franco ha iniziato una carriera da food content creator e ha partecipato all'edizione del 2024 dell'Isola dei Famosi. Durante la sua intervista rilasciata a Fanpage, aveva già anticipato che si sarebbe preso del tempo per frequentare un corso di cucina alla Scuola Alma, ma in un post pubblicato su Instagram ha spiegato meglio le ragioni della sua scelta. L'ex concorrente del cooking show ha passato un periodo difficile dopo la fine del programma: "Ho smesso di vedere un futuro davanti a me, ho toccato il fondo, ed era quello che mi serviva per rimettermi in gioco".

Le parole di Edoardo Franco

"Da quando ho vinto Masterchef il tempo non ha mai smesso di correre, non mi sono mai fermato un momento e anche quando avrei potuto farlo ho preferito festeggiare, stare in giro e godermela. In un certo senso mi stavo distruggendo, il costante bisogno di fare e disfare era solo un modo per non affrontarmi, per evitare di porre uno sguardo più intimo verso il mio io e realizzare cosa fosse successo". È così che Edoardo Franco ha esordito in un lungo post pubblicato su Instagram. L'ex concorrente, ha capito di aver dato priorità al lavoro e ai social e di aver trascurato se stesso:

Ho rincorso gli altri smettendola di ascoltarmi, mi stavo perdendo e per la prima volta in vita mia ho smesso di vedere un futuro davanti a me. Probabilmente per l’ennesima volta ho toccato il fondo, ed era quello che mi serviva per rimettermi in gioco.

L'ex vincitore di Masterchef ha quindi deciso di tornare tra i banchi, "per ricordarmi che ho ancora un lato innocente, giocoso e curioso nonostante vada per i trent’anni. Avevo bisogno di togliermi dalla città, per ricordarmi che si vive anche senza spingere in continuazione. Avevo bisogno di allontanarmi dalle persone che amo per ricordarmi che un po’ mi amo ancora".

A Fanpage, aveva detto: "La mia carriera è a un punto morto"

In un'intervista rilasciata a Fanpage solo pochi mesi fa, Edoardo Franco aveva tracciato le somme della sua carriera e, a domanda diretta se gli fosse capitato di fare esperienza in una cucina professionale dopo il programma, aveva risposto: "No, non era quello che volevo. Ho iniziato a lavorare come food content creator, ma attualmente sono a un punto morto della mia carriera, la mia onda mediatica è in fase calante e sui social non riesco a mostrare a pieno me stesso. Proprio per questo, a marzo andrò a fare un corso all'Alma, l'Accademia di Gualtiero Marchesi. Saranno cinque mesi di scuola e cinque mesi di stage, quella sarà la mia prima vera esperienza in un ristorante".