È morto Treat Williams, l’attore star di Everwood e Hair aveva 71 anni È morto, all’età di 71 anni, Treat Williams, star di “Hair” e della serie tv “Everwood”. È rimasto coinvolto in un incidente in moto nel Vermont nel pomeriggio del 12 giugno.

A cura di Elisabetta Murina

Treat Williams, attore protagonista della serie Everwood e del musical Hair, è morto all'età di 71 anni. Stando a quanto riporta People, è stato coinvolto in un incidente in moto, rivelatosi poi fatale. A confermarne il decesso il suo agente Barry McPherson.

La dinamica dell'incidente che ha causato la morte

Stando a quanto si sa al momento, Treat Williams ha perso la vita durante un incidente in moto, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 giugno sulla Route 30 della Long Trail Auto vicino al Dorset, nel Vermont. L'attore stava a girando a sinistra, quando una macchina gli ha improvvisamente tagliato la strada. Pare che il conducente non lo avesse visto. Il manager McPherson si è detto "devastato", parando del suo cliente, diventato ormai un amico, come "il ragazzo più simpatico di sempre" e "pieno di talento". Poi ha aggiunto: "È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni '70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest'anno. Ha avuto una carriera equilibrata".

La carriera di Treat Williams

Nato nel 1951, Williams inizia la sua carriera sui palcoscenici teatrali, portando in scena diversi musical, anche in teatri importanti com Broadway. Poi l'arrivo al cinema, dove recita complessivamente in oltre 70 film, primo tra i quali Carrel nel 1976. Tra questi c'è anche Hair, la traspozione cinematografica del popolare musical, dove interpreta il ruolo di George Berger, che gli varrà una nomination ai Golden Globe. Nello stesso anno, il 1979, prende parte anche al film 1941: Allarme a Hollywood di Steven Spielberg. Poi ancora C'era una volta in America (1984) di Sergio Leone e, più di recente, L'ora della violenza 2 (1998), In fondo al cuore (1999), con Michelle Pfeiffer, e Miss F.B.I. – Infiltrata speciale (2005), con Sandra Bullock nel ruolo di protagonista. Dal 2002 al 2006 è protagonista della serie tv Everwood nei panni del Dr. Andy Brown, famoso neurochirurgo che si trasferisce con i figli (interpretati da Gregory Smith e Vivien Cardone) nel paesino omonimo in Colorado.