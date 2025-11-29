È morto Tom Stoppard, lo sceneggiatore premio Oscar per Shakespeare in Love aveva 88 anni

Tom Stoppard, drammaturgo e sceneggiatore famoso per avere vinto un Oscar vinto con Shakespeare in Love, è morto a 88 anni. Era considerato uno dei nomi più importanti del teatro inglese.

Tom Stoppard, sceneggiatore e drammaturgo tra i più conosciuti del teatro britannico, è morto a 88 anni. A dare la notizia è stata la Bbc e l’annuncio è stato confermato dalla sua agenzia, che ha raccontato come l’autore si sia spento serenamente nella sua casa nel Dorset, circondato dai suoi familiari.

Fu vincitore di cinque Tony Awards

Stoppard era diventato noto in tutto il mondo grazie all’Oscar per la migliore sceneggiatura, vinto nel 1998 grazie al film Shakespeare in Love. Ma quel prestigioso riconoscimento rappresenta solo in minima parte la sua lunga carriera. Rimasto attivo per decenni, ha scritto opere che hanno avuto enorme successo nel Regno Unito e all’estero, conquistando anche cinque Tony Awards, il più importante premio assegnato ai protagonisti del teatro americano.

La vita privata di Tom Stoppard e i 4 matrimoni

Nato nel 1937 nell’ex Cecoslovacchia, da bambino lo sceneggiatore fu costretto a fuggire con la famiglia a causa dell’occupazione nazista. Dopo vari spostamenti arrivò a stabilirsi in Inghilterra, dove iniziò la sua carriera prima come giornalista e poi si dedicò completamente alla scrittura. La sua fama esplose nel 1966 con la commedia teatrale Rosencrantz e Guildenstern sono morti, che lui stesso trasformò in un film successivamente premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le sue opere sono ricordate per l’ironia e la capacità di affrontare temi profondi senza mai risultare pesanti. Negli anni Stoppard si è impegnato attivamente in numerose battaglie civili, sostenendo i diritti umani e i dissidenti dell’Europa dell’Est.

Tom Stoppard è stato sposato quattro volte. Il primo matrimonio fu con Jose Ingle, durato dal 1965 al 1972, seguito dal secondo con Miriam Moore-Robinson, dal 1972 al 1992, terminato quando Stoppard lasciò la moglie per l’attrice Felicity Kendal. Dai matrimoni precedenti ha avuto due figli, tra cui l’attore Ed Stoppard. Nel 2014 si è sposato con Sabrina Guinness, con la quale ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.