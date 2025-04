video suggerito

È morto Stefano Amadio, aveva 60 anni: giornalista e regista, è stato il fondatore di Cinemaitaliano.info È morto Stefano Amadio a Roma dopo una lunga malattia, regista, giornalista e fondatore di Cinemaitaliano.info. Il sito di Tg La7 riferisce che il 29 marzo scorso aveva festeggiato 60 anni: “Era stato capace di sorridere con la sua immancabile ironia, nonostante i segni evidenti lasciati dall’amiloidosi, la stessa, incurabile malattia di cui ha sofferto anche il fotografo Oliviero Toscani”. I funerali di terranno domenica 13 aprile, alle ore 16, a Roma in via del Forte Bravetta 271. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Stefano Amadio a Roma dopo una lunga malattia, aveva compiuto 60 anni il 29 marzo scorso. Regista, documentarista, autore e giornalista, è stato fondatore nel 2011 di Cinemaitaliano.info, uno dei siti web di riferimento per l'informazione cinematografica. Il sito di Tg La7 riferisce che poche settimane fa aveva festeggiato il suo sessantesimo compleanno con la solita ironia e nonostante la malattia: "Come sempre era stato capace di sorridere e scherzare con la sua immancabile ironia, nonostante i segni evidenti lasciati dall’amiloidosi, la stessa, incurabile malattia di cui ha sofferto anche il fotografo Oliviero Toscani. Una malattia terribile che non puoi combattere in alcun modo". I funerali di terranno domenica 13 aprile, alle ore 16, a Roma in via del Forte Bravetta 271.

Stefano Amadio e una vita dedicata al cinema

Nato a Roma, all'età di 20 anni Amadio ha cominciato a lavorare in teatro come aiuto regista (per registi come Carella, Nanni, Mattolini, Archibugi). Ha poi intrapreso la professione giornalistica (tv, radio, carta stampata), dirigendo il suo primo documentario di 50 minuti del 1998, "Armi facili", per la tv satellitare Match Music, sull'uso delle armi da fuoco tra i giovani negli Usa. Per Raisat ha diretto il documentario "SS9 Ulysses on the Road" e diversi altri documentari e opere liriche. È del 2002 il primo corto dal titolo "Accliss" presentato al Festival Cinemadamare. "Mala Tempora" invece è stato il suo primo lungometraggio. Nel 2010 ha scritto e diretto il corto/pilota "Due contro due" con Erika Blanc e Luigi Diberti. Dal 2011 si è occupato di spot pubblicitari e booktrailer. Dal 2020 aveva iniziato a collaborare con la rivista di settore "Ciak".

Nel 2019 aveva fondato il Premio "Meno di Trenta", insieme a Silvia Saitta, un riconoscimento per i giovani talenti italiani. Tra le sue sfide più audaci e apprezzate figura anche "Il Vento del Nord", rassegna ideata da Massimo Ciavarro e lanciata nel 2008 a Lampedusa. Lì, Amadio aveva organizzato laboratori di cinema per gli studenti del liceo locale, con cui realizzava cortometraggi.