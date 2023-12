È morto Lionel Dahmer, il padre del killer Jeffrey Dahmer aveva 87 anni RadarOnline.com fa sapere che è morto in un ospizio Lionel Dahmer, il padre del killer americano morto nel 1994 dopo la condanna all’ergastolo. L’uomo aveva 87 anni: nella sua ultima intervista, un anno fa, ha rivelato che quando il figlio era piccolo aveva avuto dei sospetti che qualcosa non andasse.

È morto il padre di Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer. La notizia la riporta il tabloid RadarOnline.com: l'uomo aveva 87 anni ed era ricoverato in un ospizio a Ohio, nella contea di Medina, prima di morire per cause naturali. Il padre del serial killer americano, la cui storia è stata raccontata anche nella serie televisiva "Dahmer", dopo la morte del figlio avvenuta per opera di un detenuto che lo aggredì nel 1994, era vedovo da 23 anni. Joyce Flint, la moglie e mamma dell'omicida, morì nel 2000 a causa di un tumore al seno.

L'ultima intervista di Lionel Dahmer nel 2022

Lionel Dahmer, il padre di Jeffrey, nel 2022 rilasciò la sua ultima intervista, riportata da TMZ e rilasciata allo psicologo Phillip Calvin McGraw nel quale rivelò che avrebbe avuto modo di fermare la follia omicida del figlio. Svelò che sin da bambino Jeffrey aveva dei comportamenti sospetti, avrebbe potuto cogliere da alcuni segnali che c'erano dei problemi. Una volta provò ad aprire una scatola che il figlio custodiva segretamente che conteneva una testa mozzata. In quel periodo, svelò Lionel, gli omicidi erano già iniziati: "Col senno di poi, i segnali già c'erano" disse, rimproverandosi del fatto che se fosse intervenuto a tempo debito si sarebbero potute salvare molte vite.

La storia di Jeffrey Dahmer, serial killer che mangiava le sue vittime

Jeffrey Dahmer fu condannato per aver commesso una serie di omicidi tra il 1978 e il 1991 in Wisconsin e Ohio, dove ha spezzato la vita di 17 giovani uomini e ragazzi, perpetrando atti di violenza e cannibalismo su di loro. Conosciuto anche come "il mostro di Milwaukee", dopo la condanna all'ergastolo nel 1992, non scontò la sua pena perché due anni dopo, il 28 novembre 1994, nel carcere in Wisconsin, negli Stati Uniti, è stato ucciso da un detenuto affetto da schizofrenia, Christopher Scarver.