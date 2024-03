È morto Laurent de Brunhoff, scrittore e illustratore dell’elefante animato Babar È morto Laurent de Brunhoff a 98 anni: lo scrittore e illustratore francese che raccolse l’eredità del padre, la creazione dell’elefantino animato Babar, era stato colpito da un ictus a fine febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Laurent de Brunhoff, lo scrittore e illustratore francese che raccolse l’eredità del padre ovvero la creazione di Babar, l'elefantino del cartone animato dal completo verde e il papillon rosso. Aveva 98 anni: la moglie, Phyllis Rose, su Instagram tre giorni fa aveva fatto sapere che il marito aveva avuto un malore che lo aveva costretto al letto, nelle ultime ore ha annunciato la scomparsa.

Le cause della morte di Laurent de Brunhoff

Tre giorni fa, la moglie di Laurent de Brunhoff, Phyllis Rose, ha postato su Instagram un dipinto raffigurante il marito e la sua badante realizzato a fine febbraio. Poco dopo la creazione del quadro, lo scrittore e illustratore francese ha avuto un ictus. "Poco dopo, Laurent ha avuto un mini-ictus e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente" – ha scritto in didascalia – "È in cure palliative, a casa, dorme quasi sempre, è gentile, calmo e adorabile come lo è stato per tutta la vita", ha concluso. Laurent de Brunhoff è morto nella sua casa a Key West, in Florida, lo scorso 22 marzo, all'età di 98 anni. Lascia i figli Anne e Antoine, nati dal matrimonio con Marie Claude Bloch, da cui si è separato nel 1985, e la moglie critica letteraria Phyllis Rose, sposata nel 1990.

La carriera di Laurent de Brunhoff, matita di Babar l'Elefante

Fu il padre a creare l'elefantino galante dal papillon rosso nel 1930 e dopo la sua morte, l'eredità andò a lui che ha portato avanti la saga per quasi 70 anni. Babar è uno dei personaggi più popolari della storia della letteratura per bambini: le sue avventure sono state tradotte in 18 lingue e hanno venduto circa 20 milioni di copie. De Brunhoff ha pubblicato oltre 45 libri di Babar con illustrazioni e nuovi personaggi tanto amati dai bambini di tutto il mondo come Bonhomme e Serafina. Laurent aveva lasciato per sempre la matita nel 2017, a 91 anni.