È morto Giovanni Lepori, vincitore della Scuderia Scotti a Tu si que vales: aveva 69 anni

A cura di Gaia Martino

Nel giorno di Natale è morto Giovanni Lepori, romano 69enne che nel 2022 vinse la Scuderia Scotti di Tu si que vales: convinse la giuria durante la finale con l'esibizione sulle note del film "La febbre del sabato sera" e conquistò una coppa di maiale e un viaggio in business class per Rio de Janeiro. La sua vittoria fu segnata anche dalla proposta a Maria De Filippi alla quale chiese di poter partecipare a Uomini e Donne.

La morte di Giovanni Lepori

Giovanni Lepori è morto a 69 anni nel giorno di Natale fa sapere Il Messaggero. Era in pensione dopo aver lavorato a lungo in una pizzeria di Trastevere, a Roma. La mattina del 25 dicembre sarebbe stato colpito da un malore: "Ha addolorato un intero quartiere". Alessandro Albanesi, titolare di un'attività della Capitale che Lepori frequentava ogni giorno, ha raccontato a Il Messaggero: "Entrava in negozio anche solo per scambiare due chiacchiere. Mi raccontava della sua vita, dei quasi 40 anni di lavoro nella ristorazione e poi delle sue passioni, come appunto quella della danza. Era un carissimo cliente. Mancherà a tutti".

La vittoria a Scuderia Scotti di TSQV due anni fa

Giovanni Lepori conquistò il pubblico e la giuria con la sua esibizione sulle note del film La febbre del sabato sera. Ebbe la meglio sugli altri due classificati Roberto Maurici e Valter La Mantia e vinse una coppa di maiale e un viaggio per Rio de Janeiro. Fece sorridere i giudici e i telespettatori di Canale5 anche il racconto della sua vita sentimentale: svelò di essere fidanzato con una ragazza rumena di 36 anni, Nicoletta, ma pur di entrare a far parte di Uomini e Donne, si era detto disposto a lasciarla. "Devi mollare la 36enne, per venire a Uomini e Donne non devi essere fidanzato" gli spiegò Maria De Filippi. "Vorrei farla ingelosire, ma ok, la mollo", disse lui.