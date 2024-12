Uomini e Donne si ferma per Natale: quando va in onda l’ultima puntata e quando ritorna su Canale 5

video suggerito

Stop a Uomini e Donne a partire dal 23 dicembre. In sostituzione del dating show di Maria De Filippi, che torna il 7 gennaio 2025, film e serie tv a tema natalizio o repliche di altre produzioni di successo. È probabile che a gennaio gli spettatori scopriranno le scelte dei quattro tronisti: Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.

Quando finisce Uomini e Donne: l'ultima puntata prima di Natale 2024

Nel corso delle festività natalizie, Mediaset metterà in pausa la messa in onda di alcune trasmissioni che riprenderanno nel mese di gennaio. L'ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda venerdì 20 dicembre, andando in pausa dal lunedì successivo. A sostituire uno dei programmi di maggior successo di Canale 5 saranno film a tema natalizio, serie tv e soap. My Home My Destiny continuerà la sua messa in onda con puntate dalla durata più lunga che daranno poi spazio a Pomeriggio Cinque. Dato lo stop della trasmissione, la rete ha scelto di riempire questo spazio con altre opzioni di intrattenimento, tra queste anche il ritorno di repliche di altre produzioni di successo. Le ultime registrazioni di Uomini e Donne del 2024 dovrebbero avere luogo nel corso di questa settimana. Stando alle anticipazioni, accadranno diversi colpi di scena nelle prossime puntate prima della pausa di dicembre del dating show. Francesca Sorrentino, dopo l'uscita di Paolo, dovrà fare i conti con l'assenza di corteggiatori. Nel trono Over, Fabio dopo l'addio a Gemma rimarrà a corteggiare le dame del parterre.

Quando ricomincia dopo la pausa natalizia

Uomini e Donne torna su Canale 5 a partire da martedì 7 gennaio. Da questa data in poi i telespettatori potranno tornare a seguire i percorsi dei tronisti del Classico e le vicende sentimentali dei protagonisti del Trono Over. In molti attendono la scelta di Martina De Ioannon, ex volto di Temptation Island, che all'interno del programma Mediaset si è avvicinata a Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.