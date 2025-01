video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: "Martina De Ioannon verso la scelta, in arrivo un nuovo tronista" Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne registrata in studio, che andrà in onda nelle prossime settimane. Lorenzo Pugnaloni rivela: "Martina De Ioannon ha intenzione di scegliere dopo le feste".

A cura di Gaia Martino

È stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Il dating show di Maria De Filippi è andato in pausa per le festività natalizie con la trasmissione su Canale5, ma tornerà in tv, con gli epiloghi delle conoscenze tra i protagonisti, da martedì 7 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Marina De Ioannon sarebbe vicina alla scelta: presto dovrebbe decidere se lasciare il programma con Ciro Solimeno o con Gianmarco Steri. Intanto si lavorerebbe per il post Michele Longobardi e Alessio Pecorelli: "È in arrivo un tronista maschio".

Le anticipazioni di Uomini e Donne: Martina De Ioannon vicina alla scelta

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne registrata in studio, Martina avrebbe ballato sia con Ciro che con Gianmarco, i corteggiatori in trepidante attesa della scelta. Lorenzo Pugnaloni riporta le anticipazioni e fa sapere che Martina ha litigato con Ciro per via di un'esterna da lui decisa, "uguale a quella di Beatriz e Brando". In studio si sarebbe discusso della cacciata di Michele Longobardi: "A presentare Alessandra a Michele fu proprio Beatriz, visto che Ciro è amico di Michele, a Gianni (Sperti, ndr) è suonato tutto un po' strano". In studio, però, la tronista avrebbe chiarito con il suo corteggiatore: "Crede nella sua buona fede". L'esperto del dating show, nelle anticipazioni, ha aggiunto che Martina avrebbe intenzione di scegliere dopo le feste perché anche lei "si è stancata" di aspettare. Francesco, corteggiatore di Francesca Sorrentino, "era presente in studio, ma lei non lo ha portato in esterna".

Il futuro del trono dopo l'addio di Michele Longobardi

Dopo la cacciata di Michele Longobardi e di Alessio Pecorelli, dovrebbe arrivare un nuovo volto maschile a Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che in studio non è ancora stato presentato un nuovo tronista, ma "è in arrivo un maschio".