È morto George R. Robertson, il comandante Hurst di Scuola di Polizia

A cura di Giulia Turco

È morto George R. Robertson, attore noto per aver interpretato il personaggio di Hurts, il capo della nota Scuola di polizia alla quale si è ispirata la famosa serie di film polizieschi americani. La notizia arriva da parte della famiglia dell’interprete, 89 anni, che non è entrata in merito alle cause specifiche della sua morte, avvenuta a Toronto lo scorso 29 gennaio.

L'iconico ruolo del comandante Hurst

Verrà ricordato per il ruolo del comandante Hurst sin dal primo film Scuola di Polizia diretto nel 1984 da Hugh Wilson fino al sesto capitolo della serie, uscito nel 1989 con il titolo Scuola di Polizia 6 – La città è stata assediata. Il suo personaggio è stato particolarmente amato dal pubblico per la sua capacità di scatenare la risata nel ruolo del comandante che si destreggia nel tentativo di tenere le fila della sgangherata accademia di polizia americana. Nel corso della sua carriera lunga 60 anni, l’attore ha interpretato altri personaggi, ma quello del comandante Hust resterà uno dei più iconici di sempre.

La carriera di George R. Robertson

In linea generale possiamo dire che Robertson si è sempre calato nei panni di figure particolarmente autoritarie, a partire dall’ammiraglio William Leahy nel film per la tv Hiroshima del 1995 a quello del senatore dell’Arkansas William Fulbright in The Pentagon Papers uscito nel 2003. Nella sua carriera cinematografica spiccano i ruoli in Squilli di morte, La scuola più pazza del mondo, Delitto alla Casa Bianca e Resta con me. Ha avuto piccoli ruoli anche in tre film che sono stati candidati all’Oscar come miglior film. Si tratta di Airport del 1970, Torna Rai del 1979 e di JFK – Un caso ancora aperto. Infine ha interpretato il vicepresidente Dick Cheney nella miniserie sulla strage delle Torri Gemelle 11 settembre – Tragedia annunciata.