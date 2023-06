È morto Frederic Forrest, l’attore di Apocalypse Now e The Rose aveva 86 anni È morto Frederic Forrest, celebre attore statunitense che ha vestito i panni di Jay “Chef” Hicks nel film Apocalypse Now. Su Facebook il suo ultimo post firmato da un’amica: “Dopo aver letto i vostri messaggi era felice di sapere che la sua arte e il suo lavoro hanno interessato così tante persone. Disse: “È questo il senso di tutto!”.

A cura di Gaia Martino

È morto Frederic Forrest, celebre attore statunitense che ha vestito i panni dello Chef nel film del '79 Apocalypse now. L'annuncio è arrivato dalla collega e amica Bette Midler, attrice che recitò con lui in The Rose, film per il quale Forrest fu candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista. Si è spento all'età di 86 anni: "Grazie a tutti i suoi fan e amici per tutto il supporto in questi ultimi mesi. Era un attore straordinario e un essere umano brillante, e sono stata fortunata ad averlo avuto nella mia vita", le parole dell'attrice.

Frederic Forrest, si legge su Variety.com, è morto venerdì 23 giugno a Santa Monica, a confermare la notizia anche la sorella Ginger Jackson. Il regista che ha lavorato a lungo con l'attore, Francis Ford Coppola, lo ha salutato con una nota: "Era una persona dolce e molto amata, un attore meraviglioso e un buon amico. La sua perdita è dolorosa", le parole riportate dal tabloid inglese. Sul profilo Facebook di Forrest nelle ultime ore è stato pubblicato un post firmato da un'amica, Helen Sanders:

Volevo ringraziarvi tutti per aver stretto l'amicizia con Frederic sulla sua pagina FaceBook e per tutti i vostri bellissimi commenti e messaggi che gli avete inviato. Li ha letti tutti e gli hanno dato tanta gioia e conforto in queste ultime settimane. Era così felice di sapere che la sua arte e il suo lavoro hanno colpito così tante persone in maniera così positiva. Ha detto: "È questo il senso di tutto!". Voglio ringraziare tutti voi per il conforto e la gioia che gli avete dato.

La carriera nel cinema

Frederic Forrest, nato a Waxahachie in Texas nel dicembre 1936, è diventato noto nel mondo del grande schermo con il ruolo di Jay Chef in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Il famoso regista, dopo il successo del premiato film, lo volle con sé anche in One From the Heart, The Conversation, Hammett e Tucker: The Man and His Dream. Forrest è stato candidato all'Oscar per miglior attore non protagonista per il suo ruolo in The Rose, poi ha recitato nella fiction tv Quo vadis?, e nel ruolo del capitano Richard Jenko in I quattro della scuola di polizia. Fra gli altri suoi ruoli di rilievo quelli in La conversazione, Missouri, Un sogno lungo un giorno, Il grande inganno e Trauma di Dario Argento. Ha avuto un ruolo importante anche nella miniserie televisiva Colomba solitaria.